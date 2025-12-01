Diario de León

Sólo cuarenta ginecólogos de Castilla y León practican abortos

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta en rueda de prensa, los datos de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España en 2024EFE

Sólo 40 ginecólogos de Castilla y León practican interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en la sanidad pública, ninguno en León. Asi lo han denunciado este lunes en León la portavoz del PSOE, Lucía de Castro, y la secretaria de Igualdad, Mariela Blanco.

Las socialistas califican de "realidad vergonzosa" la implantación en la Comunidad de "un patrón de obstrucción " que obliga a las mujeres a desplazarse a centros privados concertados fuera de la provincia y a veces a Madrid para ejercer un derecho que actualmente "depende de una red privada" y obliga a las mujeres a desplazarse a Burgos o Salamanca. En Castilla y León se interrumpieron en 2024 unos 3000 embarazos, 617 a mujeres leonesas " y solo el 15% en la red pública".

