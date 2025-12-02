El asturiano José Luis Avello, maestro de generaciones de arqueólogos en León, fallece a los 77 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comunidad académica española está de luto tras conocerse el fallecimiento del prestigioso arqueólogo José Luis Avello Álvarez a los 77 años de edad. El profesor titular jubilado del departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita de la Universidad de León ha dejado un legado imborrable en el campo de la arqueología medieval, tras más de cuatro décadas dedicadas a la formación de generaciones de historiadores y profesionales del patrimonio.

Nacido en Valdés (Asturias) en 1948, Avello desarrolló prácticamente toda su carrera académica en León, donde se convirtió en una figura esencial para la consolidación de los estudios de arqueología y patrimonio. Su trayectoria comenzó en el Colegio Universitario de León —germen de la actual universidad— y se extendió hasta su jubilación como profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras, dejando una huella indeleble tanto por su rigor científico como por su calidad humana.

José Luis Avello.DL

La Universidad de León ha emitido un comunicado oficial expresando su profundo pesar por la pérdida de quien fuera uno de sus docentes más queridos y respetados. Según destacan sus compañeros de claustro, Avello no solo brilló por su extraordinaria labor académica sino también por sus cualidades personales, que le convirtieron en un referente para estudiantes y colegas por igual. Su capacidad para despertar la curiosidad científica y fomentar el pensamiento crítico ha sido ampliamente reconocida en el ámbito universitario.

Una vida dedicada a la investigación arqueológica

El legado científico de José Luis Avello Álvarez es extraordinariamente amplio y diverso. Durante su extensa carrera, el profesor se especializó en arqueología medieval y el estudio del patrimonio artístico leonés, con importantes contribuciones en campos como la arquitectura militar y la historia del arte judío en España. Sus investigaciones resultaron fundamentales para la comprensión del pasado histórico de la región y contribuyeron significativamente a la proyección social de la Universidad de León.

Entre sus aportaciones más destacadas figura la dirección de las excavaciones en el Castro de los Judíos de Puente Castro, un proyecto que lideró junto al profesor Jorge Sánchez-Lafuente. Estas campañas arqueológicas, que hoy son consideradas una referencia a nivel nacional en arqueología medieval, no solo arrojaron luz sobre un capítulo crucial de la historia judía en España, sino que también sirvieron como campo de formación práctica para numerosos estudiantes que dieron allí sus primeros pasos en la arqueología de campo.

José Luis Avello.DL

Su producción científica abarca numerosas publicaciones sobre iconografía románica, patrimonio arquitectónico y arte judío hispánico, así como diversos estudios interdisciplinarios realizados en colaboración con investigadores de la ULE y otras instituciones académicas españolas. Este corpus de trabajo ha contribuido decisivamente al conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Castilla y León y Asturias, estableciendo metodologías y líneas de investigación que continúan vigentes.

El maestro que formó a generaciones de arqueólogos

Más allá de su labor investigadora, el aspecto que más destacan quienes conocieron a José Luis Avello es su excepcional faceta como docente. Durante cuatro décadas, el profesor asturiano dirigió numerosas tesis doctorales, memorias de licenciatura y trabajos de investigación, formando a profesionales que hoy ocupan puestos relevantes en instituciones dedicadas a la arqueología, la historia del arte y la gestión patrimonial.

Sus antiguos alumnos recuerdan con especial cariño su cercanía y empatía, así como su permanente disposición a ayudar en los momentos difíciles. Muchos le describen como un auténtico refugio en tiempos complicados y destacan su peculiar sentido del humor como una de sus señas de identidad más características. Desde sus primeras clases de Arte Prehistórico hasta las últimas lecciones antes de su jubilación, Avello encarnó una forma de entender la universidad basada en el rigor, la pasión por el conocimiento y la generosidad intelectual.

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de condolencia en la comunidad universitaria leonesa, donde su figura es recordada con profundo respeto y afecto. La Universidad de León ha expresado su más sentido pésame a familiares, amigos y antiguos estudiantes del profesor, reconociendo la importancia de su contribución tanto a la institución como al patrimonio histórico-artístico de la provincia.

El impacto de José Luis Avello en la arqueología española

La figura de Avello trasciende el ámbito meramente académico para convertirse en un referente de la arqueología española contemporánea. Sus métodos de trabajo y sus enfoques innovadores en el estudio del patrimonio medieval han influido en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país durante las últimas décadas, abriendo nuevas vías de investigación y estableciendo puentes entre la arqueología, la historia del arte y otras disciplinas humanísticas.

Su especialización en arqueología medieval llegó en un momento clave para esta rama de la investigación histórica en España, contribuyendo a su consolidación como disciplina académica con entidad propia. Las aportaciones metodológicas de Avello, especialmente en el campo de la arqueología de los asentamientos judíos medievales, han permitido reconstruir aspectos fundamentales de la vida cotidiana y la organización social de estas comunidades en la península ibérica.

Colegas de otras universidades españolas han destacado su papel como pionero en la aplicación de nuevas técnicas de análisis arqueológico y su constante preocupación por la conservación del patrimonio. Su trabajo combinó siempre el rigor científico con un compromiso decidido por la divulgación y socialización del conocimiento, entendiendo que el patrimonio histórico-artístico debe ser accesible para toda la sociedad.

¿Quién fue José Luis Avello Álvarez?

José Luis Avello Álvarez nació en Valdés (Asturias) en 1948 y desarrolló casi toda su carrera profesional en León. Licenciado en Filosofía y Letras, se especializó en Historia del Arte y Arqueología, disciplinas que enseñó durante más de cuatro décadas en la Universidad de León y el antiguo Colegio Universitario que precedió a esta institución.

Como investigador, destacó por sus trabajos sobre arqueología medieval, con especial atención al estudio de los asentamientos judíos, la arquitectura militar y la iconografía románica. Dirigió numerosas campañas arqueológicas, entre las que sobresale su trabajo en el Castro de los Judíos de Puente Castro, yacimiento que se ha convertido en referencia fundamental para el conocimiento de la presencia judía en el noroeste peninsular durante la Edad Media.

Su labor docente ha dejado una profunda huella en la Universidad de León, donde formó a varias generaciones de historiadores, arqueólogos y especialistas en patrimonio. Jubilado como profesor titular, mantuvo siempre un vínculo estrecho con la institución y con sus antiguos alumnos, muchos de los cuales continúan desarrollando líneas de investigación iniciadas bajo su tutela y aplicando metodologías aprendidas en sus clases y excavaciones.

¿Cuál ha sido el impacto de las excavaciones del Castro de los Judíos?

Las excavaciones arqueológicas en el Castro de los Judíos de Puente Castro, dirigidas por José Luis Avello junto al profesor Jorge Sánchez-Lafuente, representan uno de los proyectos más significativos de la arqueología medieval española en las últimas décadas. Este yacimiento, situado en las afueras de León, ha proporcionado información crucial sobre la vida de las comunidades judías en el noroeste peninsular durante los siglos XI y XII.

Los trabajos arqueológicos, desarrollados a lo largo de varias campañas, permitieron documentar estructuras habitacionales, espacios de uso comunitario y elementos relacionados con las actividades económicas y artesanales de esta importante judería medieval. Los materiales recuperados, entre los que destacan piezas cerámicas, objetos metálicos y elementos arquitectónicos con inscripciones hebreas, han contribuido a reconstruir aspectos fundamentales de la vida cotidiana, las prácticas religiosas y las relaciones sociales de esta comunidad.

Además de su valor científico, estas excavaciones tuvieron un importante componente formativo. Numerosos estudiantes de la Universidad de León realizaron allí sus primeras prácticas arqueológicas bajo la supervisión de Avello, adquiriendo conocimientos y experiencias que resultaron determinantes para sus futuras carreras profesionales. El legado de estas campañas arqueológicas continúa vivo en los estudios y publicaciones que siguen apareciendo sobre este importante yacimiento.