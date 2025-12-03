Adif burla desde hace dos años la orden de retirar la pasarela azul en León

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

La Comisión de Patrimonio le dio un año de plazo a Adif para retirar la pasarela peatonal sobre la vía del tren de Trobajo del Camino, en pleno avance del Camino de Santiago por la localidad.

Dos años después de girar esta notificación al brazo armado del Gobierno en la estructura ferroviaria, el administrador no ha hecho ni ademán para cumplir el dictamen. Se puede medir así el desafío del organismo dependiente de Transportes con la administración autonómica, y la competencia de la comisión que vela por los intereses patrimoniales y culturales del territorio leonés. Dos años al margen de la orden es tiempo suficiente para comparar el nivel del reto, contestatario, que se valora con los efectos que tendría esta resistencia en un particular o persona física que se atreva a plantar cara a una disposición de Patrimonio ante un exceso con vistas a la Ruta Jacobea.

Fue, aquella, una gran alegría para Trobajo, que con los vecinos aplicados en el último lustro en hacer frente a la negativa del Gobierno a soterrar las vías del tren, así como derrocar los proyectos que creen lesivos para los intereses urbanos y de movilidad en la zona. La pasarela azul, por ejemplo, condenada a desaparecer a pesar de las largas con las que responde el promotor de esta estructura estrafalaria, con fuerte contestación popular desde el día que se concibió.

La pasarela azul relevó a otra de cuerpo similar, heredada del siglo pasado. Para resolver las cuitas, tras denuncias repetidas de la plataforma por el soterramiento, la comisión de Patrimonio cortó por lo sano: Adif debía retirar la pasarela en el plazo de un año; la cuenta atrás comenzó en otoño de 2023. Dos años después, Adif mantiene en pie el mamotreto azul y el reto que enfrenta a un organismo dependiente del Gobierno a la administración autonómica. Con el requerimiento, Patrimonio le recordó a Adif que el proyecto de construcción del paso inferior en la zona actualmente ocupada por la pasarela, en Párroco Pablo Díez, deberá presentarse para su autorización por la Comisión.

Luego, hubo algún proceso de alegación. Pero sin cambios sustanciales para lo que ordena Patrimonio y quiere dilatar Adif, a tenor del retraso en la operación. Mientras corre el tiempo en contra de los intereses de los vecinos de Trobajo que se han topado con este circo de tres pistas delante del mismo morro del exterior de las viviendas de la zona, se cuecen nuevos alborotos a fuego lento. La intención misma de Adif de colocar esta estructura metálica en el paso de la Raya, otro remiendo pendiente en la movilidad sobre vías en el cordón que delimita los municipios de San Andrés y León; cada día más complicado, porque sobre esa ocurrencia ya pesa la negativa expresa de los dos ayuntamientos afectados, a través de decisiones plenarias, en las que se advierte a Adif que no abra la puerta de Orozco con la que cierra en Pablo Díez. Y con otro matiz nada liviano: la zona que se pretende ocupar para borrar la mancha azul del callejón de Miguélez forma parte del trazado de la calzada romana que fue vía para el asentamiento de las legiones en el entorno de lo que hoy es la capital leonesa.

A expensas de que Patrimonio dicte una nueva resolución, Adif no ha mostrado mucho esfuerzo para cumplir con la anterior. Legado patrimonial de la calza romana que unía los emplazamientos de los campamentos de la Legio VII y Asturica Augusta. No es preciso subrayar el significado y el legado cultural de estos dos términos para entender que la distinción del paso alumbra otro jaleo para Adif, en ese empeño de disponer a su gusto del entorno del Trobajo del Camino y el perímetro peri urbano que comparte con la capital leonesa.

En ese concepto se basó la respuesta de los grupos políticos de San Andrés y León para oponerse al plan latente de traslado de la pasarela. Hace ahora justo cinco años que Adif emprendió las obras para desmantelar la pasarela peatonal de Trobajo del Camino, que daba continuidad lineal a los peatones por Párroco Pablo Díez, entre León y la localidad trepalense, la más poblada del municipio de San Andrés. La estructura dijo adiós entonces a medio siglo de servicio; demolió por completo, pilastras y tirantes, para dar lugar en el mismo espacio a un nuevo puente al que dotar de todas las condiciones y parámetros de la accesibilidad. Sin licencia, se conoce.

Eran otros tiempos para Adif en Trobajo; aún no había brotado la contestación vecinal que prendió por el puente y la horma del AVE. El estallido ya forma parte de la historia de León contra el poder.