San Andrés trae un camión de basura de León para paliar el enfado vecinal

Publicado por Pilar Infiesta

Con decenas de quejas vecinales sobre la mesa por las toneladas de basuras que se amontonan desde el pasado fin de semana en las calles, el equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo intentó ayer amortiguar el enfado en el municipio «tirando» de la generosidad de León capital, que cedió un camión de recogida para retirar todas las bolsas que pudo por la tarde durante cuatro horas.

El concejal de Servicios Generales, Alejandro Fernández Corral, reconoce que los tres vehículos del servicio de Limpieza están en el taller, como denunció el día anterior el PP, y mientras se prolonga la reparación efectuarán un servicio de recogida «extraordinario de tarde, desde las tres a las siete», indica, «para minimizar el impacto de la incidencia».

El edil reconoce que «somos plenamente conscientes de las molestias que esta situación está generando y entendemos la preocupación de nuestros vecinos ante la acumulación de residuos y basura en las calles» y quiso transmitir «que estamos trabajando desde el primer momento para resolver este problema y restablecer el servicio con normalidad cuanto antes».

También pide «disculpas a toda la ciudadanía por las incomodidades ocasionadas, agradecemos la paciencia durante estos días y el esfuerzo de los trabajadores ante la necesidad de doblar los turnos».

Sin embargo, en el tema de las basuras en San Andrés llueve sobre mojado. Es un problema recurrente y tema de conversación y controversia vecinal «porque el municipio no ha estado tan sucio nunca y casi siempre con los contenedores y sus alrededores llenos», indican. De hecho, existe un movimiento para recoger firmas exigiendo una solución definitiva y que alguien asuma responsabilidades.

UPL asegura que encontró un «grave déficit estructural de personal y materiales» en el área de Limpieza y Jardines cuando llegó, pero han pasado dos años y medio y no han funcionado las 'tiritas', estiman los vecinos.

San Andrés dispone de 19 trabajadores en Limpieza y Jardines, pero el rosario de bajas que soporta el servicio han llevado a situaciones complejas en las que sólo se pudo contar con dos operarios para limpiar 31 inmuebles. En limpieza de exterior, los seis empleados se hacen cargo de barrer todo un municipio de 65 kilómetros cuadrados, mientras la recogida está en manos de un sólo operario para el repaso de ubicaciones y tres conductores para la recogida de residuos y selectiva de todo San Andrés. Ante la escasez de personal y con el hándicap de que la plantilla no opera en festivos ni domingos, el Ayuntamiento ya «tiró» de suplentes de otras áreas tanto las pasadas Navidades como tras Semana Santa cuando la basura acumulada generó un gran aluvión de críticas.