Guardianes del patrimonio de León

El instituo Lancia de León cuenta con una agrupación de alumnos preocupados por el patrimonio leonés que se ha alzado con el Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio en la categoría de Participación y Empoderamiento en el XVIII Encuentro Estatal de Aprendizaje–Servicio, organizado por la Red española de Aprendizaje–Servicio y la oenegé Educo, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes. Los 67 estudiantes que forman la agrupación se llaman Guardianes del Patrimonio y esa es su función principal, además de aprender, trabajar y colaborar para la conservación de la riqueza leonesa, por eso guardianes y, por eso también, premio de aprendizaje-servicio, porque además de avanzar en su formación a través de hacenderas y labores de conservación, de trabajos de desbroce de los ríos, la preservación de los filandonez y la recuperación del antiguo trazado del itinerario de Antonino los estudiantes aprenden, sí, pero también luchan por conservar todo lo leonés.

«Se ha valorado que, mediante un servicio a la comunidad, también se aprende y se revierte un problema social para recuperar cuestiones donde muchas veces no llegan las instituciones», explica la coordinadora del proyecto Ana María Pérez, sobre este reconocimiento que recogerán el próximo 12 de diciembre en Ciudad Real.

Los chicos salen de clase en horario lectivo —después tienen que recuperar las horas de clase a las que no han asistido y molestarse en recuperar apuntes— acompañados, además de por sus docentes, por personal de Promonumenta, asociación muy implicada en el proyecto, que también cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultura, Valdoncina Arqueológica y el Instituto Bíblico Oriental.

Guardianes del Patrimonio es un proyecto que trasciende las aulas. «Hacemos el mismo trabajo, pero fuera del aula. Historia, naturales, biología... se trata de una clase multidisciplinar, que suele finalizar con una convivencia y un almuerzo con unas tortillas o empanadas», remarca la coordinadora del proyecto. Las jornadas comienzan con reuniones entre los alumnos que participarán en una iniciativa concreta. Un encuentro que se realiza a la hora del recreo, donde se les explica ya la importancia histórica del lugar en el que van a ‘trabajar’ y lo que van a hacer. Llegan a los sitios caminando y después, como al resto de los alumnos, se les hace una prueba, a modo de concurso televisivo, para comprobar qué han aprendido. «Es muy motivamente, ellos pregunta, hacemos lluvias de ideas y aprenden tanto o más que el resto de sus compañeros», concreta Ana María Pérez.

Su próxima cita será el día 15, en el entorno del puente de San Marcos. Allí trabajarán para adecentar el espacio de la ribera del Bernesga y completar el trabajo que ya comenzaron el curso pasado. En mente, recuperar la vía 1 del itinerario de Antonino, el camino que unía el campamento de la Legio VII, en la zona de Puente Castro, con la antigua ciudad asturromana de Lancia, la que da nombre al centro educativo. Un patrimonio histórico, un recorrido que conectaba dos antiguos enclaves leoneses que ahora se pierde entre viejos caminos y vegetación.

La agrupación juvenil Guardianes del Patrimonio surgió, precisamente, tras una visita a Lancia en marzo de 2024 y su labor se inspira en el trabajo de asociaciones y fundaciones leonesas dedicadas a la defensa del patrimonio con una misión clara: cuidar, proteger, preservar, poner en valor y difundir el patrimonio más cercano. Una iniciativa que ahora tiene un premio nacional.