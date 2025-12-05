Fin de semana "casi primaveral" en León, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fin de semana en León, que abarca el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025, estará marcado por un notable ascenso de las temperaturas máximas, dejando atrás el ambiente fresco de los días anteriores, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente al inicio del sábado.

El sábado se presenta como una jornada de transición hacia un clima más templado:

Temperaturas: La Aemet prevé un ascenso significativo en las máximas. Se espera que los termómetros se muevan en un rango de 8°C de mínima y hasta 16°C de máxima. Este aumento de la máxima hará que el día sea bastante agradable.

Cielo: Por la mañana, el cielo estará cubierto o muy nuboso con probabilidad de lluvia escasa (cercana al 100% en la madrugada). La nubosidad tenderá a reducirse ligeramente por la tarde, pasando a intervalos nubosos con una menor probabilidad de precipitación (65% por la tarde/noche).

Viento: Se esperan vientos flojos, predominantemente del suroeste, con alguna racha fuerte.

El domingo continuará la tendencia cálida, aunque con un ligero descenso de las máximas y una menor amenaza de lluvia:

Temperaturas: Las temperaturas se mantendrán elevadas para la época, con una mínima de 7°C y una máxima que rondará los 14°C.

Cielo: El cielo estará principalmente nuboso o cubierto con lluvia escasa, si bien la probabilidad de precipitación disminuirá notablemente (en torno al 35% o menos en la tarde).

Cota de Nieve: La cota de nieve se mantendrá muy alta, lejos de la capital, por encima de los 2100 metros.