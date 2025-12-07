Los docentes sufren «el vandalismo verbal» y crecen los casos de ansiedad

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Defensor del Profesor del sindicato Anpe atendió en León, el curso pasado, siete casos, dos menos que en el anterior. «En general, la situación ha mejorado, pero ha cambiado la situación. Del alumno al profesor ha disminuido un poco, como las amenazas, pero se han incrementado mucho los docentes afectados por ansiedad o depresión», precisa la presidenta de Anpe en León, Manuela Diez, quien añade que se debe, sobre todo, «a la falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, porque al aumentar estos alumnos con necesidades y no existir el personal suficiente para atenderlos, la carga aumenta considerablemente».

El último informe anual del Defensor del Profesor precisa que las principales quejas de los docentes sobre los problemas con el alumnado se centran sobre todo «en las falsas acusaciones y las amenazas y se mantienen estables los casos de ciberbullying». La problemática con las familias se centra ahora en la presión por las notas (un 10,8% de las quejas del profesorado al Defensor) y todo ello se traduce en que tres de cada cuatro sufren síntomas de ansiedad y aumentan las bajas laborales.

«La situación real de los institutos, ya cada vez más también en los colegios, son los actos de vandalismo verbal, pequeños hurtos y crece sobre todo la violencia digital», opina personalmente el presidente de la Junta de Personal Docente de León, Javier Ampudia, quien incide «en los robos de constraseñas o usuarios digitales a los profesores, no tanto para obtener un fin económico, más bien para provocar, hablar mal y desacreditar». Ampudia concreta: «Los centros sufren una oleada de alumnos indisciplinados y retadores».

Desde la Junta de Personal Docente consideran que «la falta de personal para la atención a la diversidad es un problema endémico», como apunta Manuela Diez. En este contexto, el informe que ha presentado el Defensor del Profesorado a nivel autonómico concreta que un 73,5% de la plantilla de los docentes tiene ansiedad, a lo que se suma que uno de cada cuatro han cursado alguna baja el curso pasado por situaciones conflictivas en su centro. El último dato que aporta el estudio sobre la situación mental del profesorado hace hincapié en que casi el 5% sufre depresión. Todo ello, frente a un 12% que considera que tiene una situación «de tranquilidad» en su puesto de trabajo.

A nivel autonómico, el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes atendidos por el Defensor del Profesor del sindicato Anpe en Castilla y León ha aumentado en el curso 2024/2025 hasta los 66 frente a los 57 del año anterior, siendo protagonizados en su mayoría por los padres de los alumnos más pequeños. Una situación que en León ha ido a la baja.