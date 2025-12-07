El tiempo en León: inestabilidad para este 7 de diciembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se prepara para una jornada de marcada inestabilidad atmosférica este domingo, 7 de diciembre de 2025, con un escenario meteorológico que, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el portal especializado en meteorología Meteored, estará dominado por una bajada generalizada de las temperaturas, cielos mayoritariamente cubiertos y riesgo de precipitaciones.

Durante la mañana del 7 de diciembre de 2025, las previsiones indican una probabilidad de lluvias débiles que alcanzará el 90 %. Los cielos permanecerán cubiertos, con una visibilidad reducida, especialmente en las áreas de montaña. Estas condiciones son consecuencia directa de la llegada de un frente de origen atlántico, que propiciará la presencia de precipitaciones dispersas pero persistentes a lo largo de la mañana y durante las primeras horas de la tarde. Aemet ha señalado al respecto que "estas precipitaciones serán, en general, débiles y dispersas, siendo más probables en las zonas de montaña".

El descenso térmico será una de las características más notables de la jornada. La predicción meteorológica apunta a una caída sostenida de las temperaturas en toda la provincia, afectando tanto a los valores mínimos como a los máximos diurnos. Los datos facilitados por Aemet establecen una horquilla térmica para la provincia que oscilará entre los 5 °C de mínima y los 16 °C de máxima. En la ciudad de León, se esperan temperaturas que se moverán entre los 7 °C y los 13 °C.

El análisis detallado de las temperaturas revela variaciones significativas entre las distintas localidades leonesas. Municipios como Astorga y Villablino registrarán mínimas situadas en 5 °C. Astorga y Ponferrada compartirán máximas que alcanzarán los 16 °C. La capital del Bierzo tendrá una mínima de 7 °C.

Predominio de nubes y precipitaciones débiles

La nubosidad se extenderá prácticamente por todo el territorio provincial, consolidando un panorama de cielos cubiertos. La inestabilidad se mantendrá, sobre todo, durante la primera mitad del día, con la posibilidad de precipitaciones ligeras de carácter intermitente.

El viento soplará del suroeste, con una intensidad que Aemet califica como floja a moderada, si bien Meteored puntualiza que "las rachas podrán ser algo más intensas, alcanzando entre 22 y 37 km/h en ciertos momentos del día". Es importante destacar que se mantiene una advertencia por rachas fuertes puntuales, sobre todo en áreas de montaña, donde sus efectos podrían ser más perceptibles para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen por carretera.