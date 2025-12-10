Los 366 nuevos caballeros y damas del Aire y el Espacio juran bandera en León

La celebración de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire y del Espacio ha servido para que los 366 caballeros y damas de las nuevas promociones de la Academia Básica del Aire y del Espacio han jurado bandera en un acto presidido por el teniente general del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio, Fernando Torres San José, y el coronel director del centro formativo, Óscar Ruiz.

Durante su paso por León los caballeros y damas serán instruidos como militares y formarán en las diferentes especialidades con títulos de FP.

Ruiz recordó en su intervención el papel de la Base Militar de León durante los incendios de este verano, el apoyo en la Dana de Valencia o el apagón eléctrico que sirvió “para ser conscientes de nuestras debilidades y que las Fuerzas Armadas tienen grandes fortalezas”.

Jura de bandera de la Academia Básica del Aire por la Virgen del Loreto.Virginia Moran Jura de bandera de la Academia Básica del Aire por la Virgen del Loreto

