Espectacular vuelco de un automóvil en un accidente a las afueras de León

Estado en el que quedaron los vehículos.DL

Una conductora de alrededor de 70 años ha resultado herida como consecuencia de un accidente de tráfico que ha ocurrido a primera hora de la tarde en Valverde de la Virgen, cuando por motivos que se investigan, los dos turismos han colisionado.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar de los hechos para ordenar el tráfico, muy concurrido a esa hora de la tarde. Han solicitado al 112 una ambulancia para una conductora consciente y herida leve.

Los agentes investigan los motivos del suceso, que provocó un vuelco especialmente aparatoso del vehículo, aunque por fortuna no hubo que lamentar desgracias mayores.