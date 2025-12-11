León gana una pasarela de dos millones y forma de "S" sobre el Bernesga

Con la experiencia de modernizar las principales vías de Uruguay y salvar ríos gigantescos como el Grande, el Verá o Aguas Sucias, el arquitecto leonés Alberto Pérez y si estudio ATP Ingeniería pone su sello personal para cruzar el Bernesga con una nueva pasarela en forma de "S", entre el emblemático puente de Los Leones y San Marcos.

La iniciativa, que podría comenzar a construirse en verano de 2026, según preciso el alcalde, José Antonio Diez, es fruto de una enmienda de UPL valorada en dos millones de euros, a través de Somacyl.

Pérez explicó que la forma de la nueva pasarela "no es un capricho", sino parte de un planteamiento global del camino, que salva un obstáculo (el río) y pretende crear "un itinerario para peatones y ciclistas que parte de la plaza de Guzmán y recoge ese tráfico para expulsarlos al otro lado. Les permite cruzar, subir al paseo de La Condesa y que puedan realizar esos movimientos".

También indicó que por su ubicación, se plantea con "una cierta trascendencia y como sitio de estancia".

Para protegerse del viento, integra una marquesina que le aporta singularidad con el vidrio.

UPL se felicitó de que su enmienda salga adelante, al igual que ya están en marcha 24 de las 40 que ha presentado en los dos últimos años. Eduardo López Sendino aseguró que "en cuanto veamos que hay avances en las enmiendas de 2024 y 2025 nos sentaremos a hablar de los presupuestos" con el PSOE.

Por supuesto parte, el regidor aseguró que León "necesita un presupuesto y siempre hemos tenido la mano tendida". Reconoció que parte del avance de la ciudad en los últimos años ha venido al atender enmiendas de UPL. "Les entiendo, pero algunas son de imposible solución".