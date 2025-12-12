León gana una pasarela «singular» de 2 M€ y forma de «S» sobre el río

Con la experiencia de modernizar las principales vías de Uruguay y salvar ríos gigantescos como el Grande, el Verá o Aguas Sucias, el ingeniero leonés Alberto Pérez y su estudio ATP Ingeniería vuelve a poner su sello personal en la ciudad para cruzar el Bernesga con una nueva pasarela en forma de «S».

La infraestfructura, que podría comenzar a construirse en verano de 2026, según precisó el alcalde, José Antonio Diez, es fruto de una enmienda de UPL y está valorada en dos millones de euros, con cargo a fondos propios del actual presupuesto de 2025, pero que se encargará a Somacyl para agilizar la obra. Se ubicará entre el emblemático puente de Los Leones y la pasarela de La Condesa. Pérez explicó que la forma de la nueva pasarela «no es un capricho», sino parte de un planteamiento global del camino, que salva un obstáculo (el río) y pretende crear «un itinerario para peatones y ciclistas muy modulador que parte de la plaza de Guzmán y recoge ese tráfico para expulsarlos al otro lado. Les permite cruzar, subir a La Condesa, enlazar con San Marcos y también tener todas las posibilidades de bajar o subir a los paseos».

La pasarela tendrá un cortavientos de cristal y visera.DL

También indicó que por su ubicación, se plantea con «una cierta trascendencia y como sitio de estancia».

Para protegerse del viento, integra una marquesina que le aporta singularidad con el vidrio.

UPL se felicitó de que su enmienda salga adelante, al igual que ya están en marcha 24 de las 40 que ha presentado en los dos últimos años. Eduardo López Sendino aseguró que «en cuanto veamos que hay avances en las enmiendas de 2024 y 2025 nos sentaremos a hablar de los presupuestos» con el PSOE.

Por su parte, el regidor aseguró que León «necesita un presupuesto y siempre hemos tenido la mano tendida». Reconoció que parte del avance de la ciudad en los últimos años ha venido al atender enmiendas de UPL. «Les entiendo, pero algunas son de imposible solución».

Diez remarcó que esta intervención es «fruto de la colaboración con la UPL, una petición que nos habían hecho y que nos comprometimos a realizar», explicó. «Siempre estamos trabajando de la mano con la UPL, dejando a un lado intereses partidistas», añadió.

El alcalde comentó que uno de los objetivos, «aparte de mejorar la movilidad entre ambos márgenes», es ofrecer una solución a las constantes demandas de los vecinos en relación a la situación de la pasarela actual, «con problemas de accesibilidad e importantes rampas» que dificultan el paso, especialmente para personas con movilidad reducida.

Para acabar con ello, se ha diseñado esta curiosa estructura, que tendrá 92 metros de longitud y una anchura de cinco metros, la mitad para peatones y la mitad para bicicletas.

«Hemos querido hacer una estructura singular porque la ciudad se lo merece, algo que aporte valor añadido estético y nos pareció que la más adecuada es ésta, que tiene una forma de ese», aseguró el regidor.

