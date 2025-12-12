El nuevo expediente para aprobar la nómina en San Andrés del Rabanedo, a ritmo de «Extremoduro»

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Con la plantilla de San Andrés del Rabanedo esperando como agua de mayo la nómina, que acumula desde octubre de 2024 otros seis retrasos, el expediente para aprobar los sueldos gracias a la firma del nuevo interventor accidental, es de lo más original, al incluir en la cuestiones previas al cuerpo del informe, unas condolencias. «Hoy, es un día triste para los amantes de la cultura y la música, descanse en paz Robe Iniesta, fundador de Extremoduro».

En esas cuestiones previas también se incluye un agradecimiento de «este interventor accidental al personal del departemaneto de intervención y contabilidad, así como a las empleadas del departamento de nómina por su colaboración para el presente informe».

Precisamente, la inclusión de la subida un 2,5% de las nóminas al personal laboral ha complicado su preparación.

Aunque también temporal, San Andrés espera encontrar algo de estabilidad administrativa con el nombramiento como interventor accidental del también jede de Urbanismo municipal, que se estrena con el alza de las nóminas por encima de los 700.000 euros habituales. También dará vía libre a algunas facturas e intentará no perder subvenciones.