León tendrá en dos años un centro de formación para el sector de la construcción

En dos años León contará con un centro específico para formar perfiles del sector de la construcción. Un edificio que comenzará con las clases en dos años, como apunta el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, el leonés Javier Vega. La fundación cuenta con el respaldo de la Junta y del Ayuntamiento de León, que cederá una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Área 17, junto al centro comercial.

Vega concreta que uno de los objetivos principales de la fundación es la formación y que el nuevo centro también busca que "los jóvenes y las mujeres se acerquen" a "un sector con futuro y con buenos sueldos, por lo que debería ser apetecible".

La Junta de Castilla y León, además de sufragar anualmente programas vinculados a la fundación con más de 100.000 euros al año, aportará 400.000 euros a esta iniciativa formativa que será la tercera que pone en marcha la Fundación Laboral de la Construcción en la comunidada, tras las de Burgos y Valladolid.

"En las provincias en las que ya existe centro formativo hay menos parados del sector, por eso creemos que el impacto será positivo", dice Vega para especificar que en la provincia de León hay 12.262 afiliados vinculados a la construcción -repartidos en 1.285 empresas- y 1.251 parados, mientras que en Burgos y en Valladolid la tasa de desempleo es menor en tres y ocho puntos, respectivamente.

El centro formativo se construirá en una parcela del Área 17, entre las calles Luis Pastrana y Reino de León, de 10.000 metros cuadrados. El edificio contará con 6.000 metros cuadrados construidos en los que se repartirán las aulas y otros servicios como los aseos, los archivos, la recepción o las salas de tutorías. El proyecto contempla dos plantas más bajo y también habrá 900 metros cuadrados destinados a cursos específicos como el grúa, uno de los perfiles más demandados, y talleres.

Carretilleros, tabiques secos o albañilería serán algunos de los oficios tradicionales que se impartirén además de otros vinculados a las nuevas tecnologías ya intrincadas en el sector.

El presupuesto total para la construcción del centro será un máximo de tres millones de euros y el Ayuntamiento comenzará en breve los trámites necesarios para la cesión de la parcela, como especifica el alcalde de León, José Antonio Diez.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, incide en que pese a que la construcción vuelve a estar al alza, muy vinculado también a la obra pública además de la privada, "falta profesionales en los oficios clásicos y especializaciones modernas como las vinculadas a las nuevas tecnologías o el ahorro energético". Así, especifica que del más de un millón de ocupados en la comunidad, un 6% están ligados al sector, pero que existe un déficit dentre 25.000 y 30.000 operarios.

Diez precisa que la parcela "está bien comunicada y ubicada" y que el futuro centro no sólo podrá captar alumnos leoneses si no también otros llegados de fuera de la provincia.

Vega baraja que el proyecto del edificio se encargará en un año y que si se cumplen todos los plazos en verano de 2026 comenzarán las obras, que se alargarán durante año y medio, con lo que en dos años se podrá comenzar con las clases en un edificio que será eficiente energéticamente y sostenible.