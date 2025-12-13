El veto a Rubio en la asamblea local abre otro cisma en el PSOE de León

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Dirección del PSOE de León criticó ayer que la votación producida el jueves en el transcurso de la asamblea local del partido para las candidaturas a las Cortes en las próximas elecciones autonómicas fue «muy injusta», porque que la convocatoria no incluía la votación en el orden del día y únicamente constaba la propuesta de nombres para dichas candidaturas. Además, recriminaron que no hubo quorum, porque de una agrupación de más de 800 militantes, la más numerosa de la Comunidad, solo estuvieron presentes 40 personas y, presumiblemente, «con intención de enredar internamente».

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Municipal, José Antonio Diez, defendió que todos los militantes «están llamados a acudir y el que va, va, ya sean cuatro o 400, y el quorum existe». Un enfrentamiento más en el socialismo leonés después de que durante la asamblea del jueves la candidatura de Estela Melcón fuese la que más apoyos obtuvo, seguida por las de Esteban Martínez y Rubén Fernández y, por último, la de Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León.

Para la Dirección del PSOE en León, la votación fue «una jugarreta muy poco elegante», según las declaraciones recogidas por Europa Press, al concretar que los datos «son claros», ya que la participación fue del 6%, por lo que «se están enfocando» de manera «negativa» hacia Nuria Rubio, además de insistir en que el orden del día no incluía dicha votación. «Nos parece todo muy injusto», reiteraron. Al respecto, José Antonio Diez argumentó que se convocó a todos los militantes y acudieron «los que quisieron» y añadió en relación a que la votación no figurase en el orden del día que, independientemente de que esté reflejada o no, las propias bases del reglamento del proceso incluyen la votación, especialmente cuando la militancia la reclama. «Parece muy raro en un partido democrático que no se pudiera votar, pero bueno, ya es lo que nos va quedando», ironizó. En cuanto a la escasa participación en la asamblea y en la votación, Diez expresó que a estos procesos acude poca gente porque el militante entiende «que se le toma el pelo» y piensa «para qué va a ir allí a votar si da igual» el resultado que se obtenga, porque después «hay otros por arriba, otros estamentos, que ya hacen lo que les da la gana y colocan a quien quieren». «Llamar a la gente para que acuda a votar, para que luego otros señores en otros estamentos del partido pongan a quien quieran y los coloquen como quieran, pues es normal que la gente no vaya», resumió y, al mismo tiempo, agregó que aquellas personas que sí acuden tienen el derecho a participar «y si el resultado a alguien no le gusta pues es normal». «Si no le gusta, pues me parece bien que no le guste», remató.

Nuria Rubio, procuradora desde 2019, fue la candidata con menos respaldo de los militantes en la Agrupación Municipal del PSOE de León, la más numerosa de la Comunidad y que dirige el alcalde José Antonio Diez, con un partido dividido entre la cúpula provincial y la cúpula local. Estas asambleas se irán realizando en las diferentes agrupaciones para tejer la candidatura a las Cortes.