Los atropellos en León se concentran en el área de San Mamés, Doctor Fleming y Fernández Ladreda

Los 110 atropellos que se habían producido en León entre los días 1 de enero y 12 de diciembre del presente año en el casco urbano de la capital concentran su localización en las áreas de San Mamés, Doctor Fléming, Alcalde Miguel Castaño, Eras de Renueva y Fernández Ladreda como puntos más significativos del mapa.

Llama la atención que el grueso de los siniestros se produce de forma mayoritaria al amanecer o al anochecer y en torno a la hora de comer, aunque dependiendo de los días, las condiciones de la climatología modifican la casuística. Con menos visibilidad por lluvia o niebla, los horarios se anarquizan sobremanera en León.

El año pasado, por estas mismas fechas se habían registrado seis accidentes menos que este año, con 104 siniestros (el ejercicio de 2024 concluyó con 113 episodios de estas características), hace dos años se sumaban a estas alturas del año 109 casos y uno menos que en la actualidad (el año 2023 terminó con 115 atropellos), Hubo 105 en el ejercicio de 2022, que concluyó con 118 en total, eran cinco menos que en este momento y en 2021 se contabilizaban a estas alturas del calendario 110 atropellos, aunque el año concluyó con 117. Hace cinco años la estadística era bastante similar. Los datos han sido facilitados por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León y revelan que en el último lustro, la línea de progresión es prácticamente plana. No hay grandes dientes de sierra en la evolución de las cifras desde el año 2021.

Tienen especial relevancia los casos de Doctor Fléming, bastante reiterados por desgracia y en el plano contrario, la plaza de Santo Domingo es punto seguro pese a la densidad de tráfico que soporta. Solamente se contabiliza un caso en el centro neurálgico de la capital. En los accesos a la Universidad de León también se repiten por desgracia con demasiada frecuencia este tipo de acontecimientos, pero en el Campus de Vegazana no hay registrado más que uno también. Aunque precisamente la Avenida de la Universidad fue el escenario del primer caso.

En la última década con cifras consolidadas a 30 días del accidente (2014-2023), se han contabilizado en todo el territorio nacional más de 124.000 siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida cerca de 3.500 personas, lo que representa uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico (20,4%). Además, unos 130.000 peatones resultaron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron hospitalización, según un informe de la Fundación Línea Directa.