El goteo de atropellos suma otros 12 en medio mes a los 20 desde el verano

Las prisas, la escasa visibilidad a veces y los despistes siguen generando un goteo de atropellos en la ciudad. De hecho, en las dos últimas semanas la estadística suma otros doce siniestros a la veintena contabilizada desde el mes de agosto y los siete en que se vieron implicadas motocicletas. Por suerte, desde el pasado 10 de octubre los accidentes viarios no se han saldado con víctimas mortales en la capital, aunque sí se produjo un atropello mortal en la travesía de Cuadros, a 12 kilómetros de León. Una mujer de 80 años que falleció por la colisión de un vehículo al filo de las ocho y cuarto de la tarde del pasado día 23. En los doce urbanos se han visto involucrados catorce peatones, un motorista, un ciclista y un monopatín. En el primero de ellos, el día 10 de este mes, sufrió heridas leves una universitaria de 18 años que cruzaba por el paso de cebra del campus de Vegazana situado frente a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas un minuto antes de comenzar las clases.

El día 11 fue el más accidentado, con una señora de 70 años atropellada en Reyes Leoneses, a la altura del centro comercial León Plaza, pasadas las 10.00 horas de la mañana, y otras dos por la tarde, una de 62 años en Dóctor Fléming (17.49 horas) y otra de 68 en la avenida de Fernández Ladreda poco antes de la 18.00 horas que fue arrollada por un patín.

En la noche del sábado 12 la lesionada fue una joven que iba en monopatín en la avenida de Nocedo 85 y una pareja de 90 y 70 años en República Argentina. El día 14 se produjeron dos siniestros en menos de una hora. A las 9.36 horas, en la avenida de Europa, chocaron un vehículo y una motocicleta, cuyo conductor de 21 años resultó herido leve y a las 10.18 horas, en Gran Vía de San Marcos 18, una mujer de 64 años que cruzaba por el paso de peatón en dirección al ambulatorio también fue víctima de atropello leve. El 20 de octubre, el choque se produjo en la glorieta de la avenida de Palencia al mediodía y afectó a un hombre de 77 años. Al día siguiente, una furgoneta golpeó a una joven de 21 años en Moisés de León a las 8.29 de la mañana. El día 23 se registró un doble atropello de una madre de 36 años y su hijo de 3 en la avenida de los Agustinos, 12 a las 7.51 de la mañana cuando la mujer llevaba al menor a madrugadores. Resultaron heridos leves. Y el pasado fin de semana, el día 25 por la tarde en el entorno de La Granja se produjo una colisión entre un vehículo y una bicicleta con llamada al 112, pero que se resolvió in situ sin consecuencias.

La ciudad de León está experimentando una alarmante escalada de siniestralidad vial que se centra, de manera preocupante, en los atropellos. Aunque la siniestralidad mortal en carreteras de la provincia ha mostrado cierta reducción en el balance general, el entorno urbano de la capital se ha convertido en un punto crítico para los usuarios más vulnerables: los peatones. El goteo de sucesos en la ciudad se ha vuelto casi diario en las últimas semanas. El repunte en estas fechas suele producirse con la llegada del horario de invierno y el acortamiento de las horas de luz, las distracciones al volante y al andar, sobre todo, por el uso de teléfonos móviles, y la aglomeración urbana por el regreso de la rutina tras el verano, con mayor afluencia de tráfico y peatones en las horas punta, eleva dl riesgo en cruces, pasos de cebra y zonas de carga y descarga.

Ante esta presión de siniestros, es necesario extremar la precaución tanto los conductores como los peatones, e intentar contenerlos con una combinación de mayor vigilancia, campañas educativas y una revisión de los puntos negros identificados en el mapa de movilidad urbana. Los conductores deben reducir la velocidad y extremar la atención en los pasos de peatones, especialmente en las franjas horarias de poca luz, y los peatones, cruzar siempre por lugares habilitados.