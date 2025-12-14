La madreñada recorre de nuevo las calles del centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sonido de las madreñas ha vuelto a las calles de León, y el tradicional calzado de madera, tan clásico de las zonas rurales de la provincia, sobre todo en la montaña leonesa, se dejó sentir anoche con la celebración de la V Madreñada, en la que participaron cientos de personas con el tradicional calzado.

La cita está organizada por los Calechos de Babia y Luna, y el desfile se inició en la Plaza de Guzmán y recorrió el corazón de la capital leonesa hasta la plaza de la Catedral, como en anteriores ocasiones.

Una marcha, con el eco de las madreñas sobre el suelo y los bastones, que acompañó a una comitiva en la que las capas leonesas, los trajes tradicional y el folclore no faltaron para recuperar unas tradiciones ancladas en muchos leoneses y que están más vivas que nunca gracias al trabajo de decenas de asociaciones etnográficas y danzas tradicionales que siguen dando a conocer el antiguo legado a las generaciones más jóvenes. La cita que cumple ya quinta edición.