Diario de León

La madreñada recorre de nuevo las calles del centro de León

Madreñada, organizada por la asociación Calecho, recorre las calles de la capital leonesa este sábado.

Madreñada, organizada por la asociación Calecho, recorre las calles de la capital leonesa este sábado.EFE

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El sonido de las madreñas ha vuelto a las calles de León, y el tradicional calzado de madera, tan clásico de las zonas rurales de la provincia, sobre todo en la montaña leonesa, se dejó sentir anoche con la celebración de la V Madreñada, en la que participaron cientos de personas con el tradicional calzado.

La cita está organizada por los Calechos de Babia y Luna, y el desfile se inició en la Plaza de Guzmán y recorrió el corazón de la capital leonesa hasta la plaza de la Catedral, como en anteriores ocasiones.

Una marcha, con el eco de las madreñas sobre el suelo y los bastones, que acompañó a una comitiva en la que las capas leonesas, los trajes tradicional y el folclore no faltaron para recuperar unas tradiciones ancladas en muchos leoneses y que están más vivas que nunca gracias al trabajo de decenas de asociaciones etnográficas y danzas tradicionales que siguen dando a conocer el antiguo legado a las generaciones más jóvenes. La cita que cumple ya quinta edición.

tracking