El Ayuntamiento de León ha aprobado definitivamente el proyecto de expropiación de varias fincas incluidas en la actuación aislada de normalización y urbanización de Los Osorios, después de que sus propietarios no cumplieran con la obligación de incorporarse a la Junta de Compensación, según publica este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La decisión, adoptada en sesión ordinaria el pasado 31 de octubre, afecta a dos parcelas inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 1 de León.

La primera cuenta con una superficie real de 161,83 metros cuadrados y pertenece a Tomás González Fernández y Paula Rodríguez García (50%) y a la sociedad Valdemartino S.L. (50 %), anteriormente Promociones Porma Fernández S.L.

Esta última parte está gravada con una anotación preventiva de embargo a favor de Unicaja Banco, que incluso figura como adjudicataria de una mitad indivisa tras un procedimiento de ejecución hipotecaria.

La segunda finca tiene una superficie de 78,83 metros cuadrados y está a nombre de Donato Díez Fernández y Milagros García Díez.

El proyecto, redactado por el arquitecto Gonzalo Alarcia Fernández, se ha tramitado conforme al procedimiento de tasación conjunta previsto en el artículo 225 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Los afectados disponen ahora de un plazo de 20 días para manifestar su disconformidad con las valoraciones incluidas en las hojas de aprecio. En caso de alegación, el expediente se remitirá a la Comisión Territorial de Valoración para fijar el justiprecio; si no hay respuesta, se entenderá aceptada la valoración.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.

La actuación de Los Osorios forma parte del desarrollo urbanístico previsto en León para normalizar y urbanizar áreas pendientes, con el objetivo de garantizar la cohesión territorial y el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los propietarios. EFE

