La Universidad de León tendrá en 10 meses la cámara de vacío para el sector aeroespacial

Una cámara de vacío para que el sector aeroespacial autonómico despegue desde León. Un impulso que tiene un objetivo final en diez meses, cuando llegará a la Universidad de León la cámara de vacío que permitirá hacer todo tipo de pruebas para garantizar que los desarrollos que se realizan en tierra sean capaces de aguantar las duras condiciones espaciales.

La cámara de vacío de la Universidad de León, que cuenta con el apoyo inversor de la Junta de Castilla y LEón, llegará al Módulo de Investigación Cibernética del Campus de Vegazana en tan sólo diez meses, con lo que tanto la investigación universitaria como las empresas del sector que se asientan en la provincia de León contarán con un pilar clave para sus propuestas.

El director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz Fernández, visita con el investigador Jesús Gonzalo de Grado y los responsables del I4, Antonio Morán Palao y Joaquín Barreriro, las instalaciones científicas universitarias donde se instalará la pionera infraestructura. Una cámara de vacío de tamaño medio, equipada con circuitos de control térmico, lámparas de flujo solar y otros medios tecnológicos destinados a simular las condiciones extremas del vuelo espacial alrededor de la Tierra y en el espacio, lo que permitirá realizar ensayos en tierra y avanzar en el campo de la investigación, el desarrollo y el testeo en el sector aeroespacial.

Muñoz incide en que el sector aeroespacial es una "industria emergente" y por este motivo "es importante impulsar a la Universidad de León, la única que cuenta con el grado y el máster del sector en toda Castilla y León, además de un grupo de investigación reconocido a nivel internacional". Pero a mayores, el director de Industria remarca que León cuenta con la incubadora de ensayos aeroespaciales de la Agencia Espacial Europea, el Inta, y las buenas relaciones entre la Universidad y el Ejército del Aire y del Espacio, además de los dos astronautas españoles, Pablo y Sara, ambos leoneses. "Todo junto podría posibilitar que cuando los dos astronautas realicen sus misiones cuenten en sus equipos con diseños probados y frabicados en León".

"La infraestructura de ensayos es única en Castilla y León y esto ayudará a que las empresas y las startup del sector aeroespacial no tengan que salir fuera para desarrollar sus proyectos", dice Muñoz, en relación a que esta cámara de vacío servirá como palanca para impulsar al sector aeroespacial en León y en toda la Comunidad.

El vicerrector de Investigación, Santiago Gutiérrez, destaca que la cámara de vacío "cubre un sector puntero y específico como es el aeroespacial y dota a la Universidad de León de una capacidad única a nivel autonómico".

"El espacio es un entorno agresivo para máquinas y astronautas que sufren el bombardeo del sol y de partículas cósmicas, además de meteoritos. El acceso al espacio es muy caro y con esta cámara de vacío podremos garantizar que los desarrollos en los que trabajamos funcionarán en el espacio", destaca Jesús Gonzalo de Grado, quien actuó como cicerone en la visista a las infraestructuras vinculadas a la rama aeroespacial de la institución académica. El investigador apuntó que el siguiente paso será conseguir que la universidad "gane autonomía" y consiga desarrollar su propio satélite universitario, porque ahora se analizan los datos que obtienen de otras fuentes.

Además, la cámara, podrá ser utilizada, además de para la investigación, para las empresas del sector que podrán recurrir a esta infraestructura "a un precio razonable", como apuntan fuentes de la propia Junta.