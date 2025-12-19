León estudia abrir otro ojo en el histórico puente de San Marcos

Las bases quedaron sentadas hace más de dos décadas, cuando el gobierno de Mario Amilivia ordenó el retranqueo de la línea de edificios anejos. Ahora, después de que hace un año y medio lo reivindicara el grupo municipal del PP, el Ayuntamiento de León inicia los trámites para abrir al fin un nuevo ojo en el puente de San Marcos, donde ahora se atollan decenas de camiones cada año. No se trata de tirar el vano actual, sino de horadar un paso en el extremo más cercano al parque, como se constata en el informe del contrato para la «prospección arqueológica y catas para conocimiento y estudio del terreno».

El trabajo, que presenta un presupuesto de 17.189,53 euros, servirá para realizar la «extracción y análisis de muestras de terreno bajo supervisión de un arqueólogo especialista en prospecciones para su posterior informe y tramitación ante la Junta». Las catas servirán como base para avanzar en el proyecto que «el Ayuntamiento de León está promoviendo sobre el denominado el estribo oeste del puente de San Marcos, consistente en la apertura de un nuevo vano sobre el paseo de Salamanca, a fin de mejorar las condiciones de circulación en este vial», como se explica en la documentación.

La obra, que todavía no tiene presupuesto ni proyecto técnico, apuesta por abrir un nuevo ojo en el espacio que ocupan ahora las escaleras. Por ahí, con la ocupación de una pequeña franja del parque al lado opuesto, pasaría el tráfico, sin problemas de gálibo, ni restricciones para los autobuses que ahora no pueden circular. El arco histórico quedaría reservado para el tránsito peatonal y una ciclovía con la consecuente mejora de la seguridad vial.