Navidad 2025: León se inventa la Tardebuena

León vuelve a poner una vela de nuevo a Papa Noel y otra a los Reyes Magos para su Navidad de este 2025. Entre las dos cabalgatas, la primera prevista para este sábado 20 de diciembre patrocinada por leche Gaza y la tradicional de sus Majestades de Oriente para la tarde del 5 de enero, el Ayuntamiento de la capital leonesa ha diseñado un programa en el que la principal novedad la aporta el evento musical de la bautizada como Tardebuena con La Última Legión, el día 24 desde las 16.00 horas en la Plaza Mayor con chocolatada gratuita incluida, y que se agarra a las tradicionales citas de los carteros reales, los pasacalles por los barrios, el mercadillo, los carteros reales y las citas musicales y deportivas.

En este guion festivo, el comienzo oficial se encomienda a la Cabalgaza. El desfile sacará a las calles este primer sábado, día 20 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, a 350 personas y seis carrozas para acompañar a Papa Noel. Duendes, bailarinas, hadas, esquiadores, damas de hielo, muñecos de nieve o protagonistas de cuentos infantiles, como adelantaron desde el consistorio, formarán un cortejo que partirá desde Papalaguinda para completar un itinerario con paso por Ordoño II, Santo Domingo, Gran Vía San Marcos, plaza de La Inmaculada, avenida de Roma, glorieta de Guzmán el Bueno y avenida Palencia, antes de aparcar en el destino final del Palacio de Exposiciones.

Desde esta entrada de la Navidad hasta la salida por la puerta de los Reyes Magos, León prolongará la ambientación con pasacalles navideños que recorrerán los barrios de la ciudad, gracias a la colaboración de bandas de Semana Santa, coros de iglesias y colectivos sociales. Con este mismo empeño de colaboración, la Federación de Asociaciones Vecinales dará asistencia al cartero real para que los niños puedan entregar las cartas con destino a Sus Majestades de Oriente, dentro de un calendario en el que pasará el domingo 28 de diciembre por San Pedro de Las Huertas y La Serna, el lunes 29 por La Palomera, el martes 30 por La Lastra, el viernes 2 de enero por El Crucero, el sábado 3 por El Ejido, el domingo 4 por Santa Marina.

Todos los mensajes entregados al cartero durante estos días en los barrios de la ciudad y pedanías de León los recibirán los Reyes Magos antes de su llegada a la ciudad el 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar arribarán a las 12.00 horas a la estación de Adif. Desde allí tomarán el tren turístico para alcanzar a las 13.00 horas el consistorio de la plaza de San Marcelo, donde los recibirá la corporación municipal con el alcalde José Antonio Diez y los pequeños podrán entregar sus últimas cartas en persona.

La recepción tendrá su continuidad por la tarde en la ciudad. Los Reyes Magos protagonizarán la cabalgata desde sus carrozas, acompañados por otras en las que irán el buzón real, la estrella de Oriente y la leona, además de grupos de teatro de calle. La comitiva iniciará su recorrido a las 18.00 horas desde explanada de los Pendones Leoneses, frente al Auditorio, y atravesará por Gran Vía San Marcos y la plaza de la Inmaculada, hasta salir a Santo Domingo, Ordoño II, glorieta Guzmán el Bueno, avenida de Palencia y Sáenz de Miera antes de cerrar frente al parque de Bomberos.