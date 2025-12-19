Navidad León 2025: no caerá esa breva 2026

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Qué emoción; este 1 de enero, Chipre estrena presidencia de turno de la UE. Habrá quien no pueda aguantarse tanta felicidad, en medio de esta convocatoria de la charlotada con la que te envuelven las normas que te obligan a ir al paso de los oligarcas. No hay comienzo de año que exprese mejor la metralla en la que estamos hundidos. Tú también, aunque estas líneas de introducción te escandalicen más o menos, de acuerdo a la dependencia proporcional de tu sueldo y la fuente de ingreso. 2026 tiene pinta de romper en dos meses los moldes que en 2025 necesitó hasta medio año para sacar la cabeza. Aquí, estamos aquí, parece que gritan los payasos que bailan al son del poder en este año que viene, incluidos con los hitos que se anuncian como dinamizadores del momento. Qué bien, que va a haber un mundial y otro eclipse, de sol, parece, que convoca a las tribus a ver si se puede detener el corte de cabezas, la sección del pescuezo, en plan tradicional, que no queden dudas sobre la plenitud del goce de los dioses con sed de sangre. Más corazones arrancados del pecho, más ojos fuera de las órbitas, que no falte la sangre mientras la carótida escupe cuajarones a chorro para dar sentido a una vida que se escapa sin solución de torniquete. Hay un mundial y otros eclipses; el mundial, como su mismo nombre indica, barre casi todos los puntos cardinales del globo; resulta ensordecedor para el alma de los mortales. Con el mundial se enjugan casi todas las cuestiones que perturban la vida de la gente; con el mundial se narcotiza el asunto. Con el mundial se nota lo que hemos dejado por el camino mientras mirábamos al cielo en vez de contar las estrellas; por si miran los detalles, igual ven un bólido que puede tratarse de otra misión que la Nasa va a enviar a a la Luna, el Artemis, se supone ya que en condiciones en poner las bases para la colonia, en vista de que la Tierra se queda pequeño para tanto delincuente. Luego está la medida. El calendario hebreo marca ya el 5787; por si no sirve de nada la teoría de la relatividad cuando se trata de poner coto entre páginas orientadas en la cuenta atrás gregoriana. Va a haber elecciones hasta en Armenia, en Armenia, para que no se mitifique tanto que Pedro se aferre al viaje, otra vuelta en los caballitos.