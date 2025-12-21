León registra las temperaturas más bajas del país en el inicio del invierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha vuelto a situarse hoy a la cabeza de los registros más fríos de España. Según los datos recogidos por las estaciones meteorológicas locales, la provincia ha acaparado la mayoría de los puntos con temperaturas más bajas del país durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Collado Jermoso, el "techo" frío de la jornada

El registro más bajo se ha localizado en Collado Jermoso, donde el termómetro se ha desplomado hasta los -6,8 °C. Le siguen muy de cerca otros puntos de la geografía leonesa como La Cueta de Babia, con -5,4 °C, y la Collada de Aralla, que ha alcanzado los -5,3 °C.

Otras localidades de la provincia también han mantenido valores bajo cero constantes:

Foncebadón: -4,3 °C.

Prado Veneiro - Babia y Villayuste: ambos con -3,7 °C.

La Majúa: -3,5 °C.

Senra: -3,3 °C.