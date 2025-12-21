El invierno entra con fuerza en León: nieve a 700 metros y desplome térmico al final del día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León recibe oficialmente el invierno con un panorama meteorológico plenamente invernal. Según la última predicción de la Aemet, este domingo 21 de diciembre estará marcado por cielos cubiertos y lluvias que, con el paso de las horas, darán paso a la nieve en cotas cada vez más bajas.

Durante la mañana, el cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones que oscilarán entre débiles y moderadas. Sin embargo, se espera un cambio de tendencia a partir de la tarde, cuando comenzarán a abrirse claros y las lluvias tenderán a remitir, sin descartar algunos chubascos ocasionales, especialmente en la mitad occidental de la provincia.

Lo más significativo de la jornada será el descenso de la cota de nieve. Si bien comenzará en los 1200 metros, se espera que baje hasta los 700 metros conforme avance el día, dejando estampas blancas en gran parte de la montaña leonesa y puntos de la meseta.

El frío será el protagonista de la jornada, con temperaturas en descenso que dejarán valores bajos en toda la geografía provincial. En la capital, León, el termómetro se moverá entre una máxima de 5 grados y una mínima de 0, similar a lo que ocurrirá en Astorga, donde se esperan 4 grados de máxima y 0 de mínima.

La situación será algo más extrema en el norte; en Villablino se registrará la temperatura más baja de los principales núcleos, con un desplome hasta los -3 grados y una máxima que no superará los 4 grados. Por su parte, el Bierzo también sentirá el rigor invernal, con Ponferrada oscilando entre un grado de mínima y 4 de máxima.

Estas temperaturas mínimas se alcanzarán previsiblemente al final del día, provocando heladas débiles de forma generalizada que serán moderadas en las zonas altas. Todo ello vendrá acompañado de vientos de componente suroeste y oeste, que soplarán con intensidad floja o moderada, aumentando la sensación de frío en toda la provincia.