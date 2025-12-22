Gonzalo Prieto, presidente de La Bañeza FC, tras ganar el Gordo: "Si Vinicius está a disgusto, nosotros lo compramos"

Publicado por J.J. Porras León Creado: Actualizado:

El Gordo de Navidad ha recalado en la localidad leonesa de La Bañeza, de 11.000 habitantes, en parte a través de participaciones vendidas por el Bañeza Fútbol Club, que milita en Primera Regional de Castilla y León, cuyo presidente, Gonzalo Prieto, ha acabado manteado en un campo tomado, y que ha ironizado con que si "Vinicius está a disgusto", ellos lo compran.

El Gordo ha dejado 468 millones en ese municipio, lo que los vecinos han celebrado en el campo de fútbol de la Llanada, ya que buena parte de las 117 series vendidas, unos 700 décimos, lo han sido a través del equipo local, el Bañeza Fútbol Club.

Hasta el campo se ha desplazado una nutrida comitiva de vecinos de La Bañeza, acompañando a directivos, cuerpo técnico, jugadores y simpatizantes del club, para celebrar un premio muy repartido; una celebración que ha contado con un 'manteo' al presidente del club, Gonzalo Prieto.

Prieto se ha mostrado "muy contento y feliz de repartir este premio con todos los que integramos el club, directivos, entrenadores y jugadores y que también hemos tenido la suerte de repartir entre nuestros vecinos".

Y ha sostenido que ese dinero, servirá "para mejorar al equipo y también para La Bañeza tras sufrir este verano el cierre de la Azucarera -la mayor industria de la comarca- y los incendios que solaron esta zona de León.

El presidente ha ironizado: "Si Vinicius está a disgusto, nosotros lo compramos".

Los jóvenes jugadores del equipo, vestidos con su equipación de fútbol, todavía estaban en shock, asegurando la mayoría que todavía no "sabían en que se lo iban a gastar", porque ahora lo que tocaba era celebrarlo.

La alegría ha recorrido todos los rincones de La Bañeza, como es el caso de Fina, otra vecina agraciada con el Gordo, quien se ha enterado "mientras hacía la comida y metía comida en la nevera, no me lo podía creer", y que ha adelantando que compartirá el premio con sus hijos.

Otras cuatro jóvenes a las puertas de las administración gritaban mientras brindaban "más La Bañeza Fútbol Club y menos Cultural", en referencia a la rivalidad con el equipo de la capital leonesa que milita en la Segunda División.

Por su parte, la lotera de la Administración de Loterías de Plaza Alcolea de La Bañeza y una de las trabajadoras también han trasladado su felicidad brindado cada vez que llegaba un nuevo medio de comunicación para cubrir la noticia, y bromeando con que "como sigamos así no lo contamos".

Patricia Vecino, una de las trabajadoras, ha defendido que la "felicidad no se puede explicar" y que todas las series se habían vendido a distintas asociaciones y el equipo de fútbol, ya que ningún número se ha distribuido en ventanilla

Entre los agraciados se encuentra también Hermógenes Celada, presidente de la Peña de la UD Las Palmas en la ciudad, una curiosa peña en un pueblo de León, que incluso cuenta con un pequeño museo del club grancanario con porterías y carteles de los jugadores del equipo de las islas.

Un dinero que los socios también ha adelantado que servirá para comprar la "tele más grande que haya" para ver al equipo de sus amores.

El premio también ha llegado a una asociación de campaneros de la comarca, en un 22 de diciembre que se recordará en La Bañeza, con una lluvia de millones que, como es tradición, ha llegado a una zona que ha sufrido especialmente durante los últimos meses con el cierre de La Azucarera y los incendios que asolaron León el pasado mes de agosto que solo en la zona de La Bañeza calcinaron cerca de 40.000 hectáreas.