El Gobierno mueve ficha: encarga la construcción de la glorieta que acabará con el cruce tercermundista de Montejos en León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación la construcción de una glorieta en la intersección de la carretera N-120, en el punto kilométrico 314, con el acceso a Montejos del Camino, en el término municipal de Valverde de la Virgen (León).

El proyecto, que busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los cruces más transitados del alfoz leonés, cuenta con un presupuesto estimado de 453.739,25 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

La actuación, anunciada por la Dirección General de Carreteras en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de diciembre, responde a la necesidad de ordenar el tráfico en un punto estratégico de la N-120, vía que conecta León con Galicia y soporta un elevado volumen de vehículos, incluidos transportes pesados.

La glorieta permitirá reducir la peligrosidad de los giros y accesos actuales, especialmente en horas punta, y facilitará la conexión con Montejos del Camino, núcleo en expansión por su proximidad al aeropuerto y al polígono industrial de León.

El procedimiento será abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 19.00 horas del 30 de abril de 2026, exclusivamente por vía telemática. La apertura de las plicas se realizará también de forma electrónica los días 5 y 12 de mayo de 2026, en la sede del Ministerio en Madrid. Los criterios de adjudicación priorizarán el precio (90%) frente a otros aspectos técnicos (10%).

La licitación se enmarca en la estrategia del Gobierno para mejorar la red viaria estatal y reforzar la seguridad en los accesos a núcleos urbanos. Según fuentes del Ministerio, la intervención en Valverde de la Virgen beneficiará tanto a los residentes como a los usuarios de la N-120, una carretera que soporta un tráfico creciente vinculado al desarrollo logístico y turístico de la provincia.

El anuncio fue firmado el pasado 18 de diciembre por el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, y puede consultarse íntegramente en la plataforma de contratación del Estado. Las empresas deberán acreditar solvencia técnica y económica conforme a los requisitos establecidos en el pliego, que incluye clasificación G4-2 para firmes de mezclas bituminosas.