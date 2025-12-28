Cantamilanos ya tiene su nuevo 'skyline' en León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Cantamilanos disfruta ya de una imagen remozada en la rotonda de acceso a la barriada. La glorieta luce ya un nuevo conjunto ornamental que asemeja un skyline, una circunstancia paradójica en un barrio dominado por las casas bajas. Cada una de las construcciones aludidas en el conjunto ornamental corresponde a un pueblo de la provincia. No es el único que destaca, porque hay otro también dedicado metros más adelante en la calle de San Antonio al lado del Colegio Cervantes, que también tiene motivos decorativos.

Todo, en el marco de las medidas encaminadas a modernizar un área necesitada de mejora. Han pasado muchos años para 'Las Casas del Aguinaldo'.