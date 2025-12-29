El Ayuntamiento de León exige a Feve que no ponga el bus eléctrico

Después de que “Adif haya confirmado el jueves 4 de diciembre de 2025 por medio de un comunicado oficial que ya ha contratado e iniciado la redacción del estudio para una solución de movilidad sostenible con autobuses eléctricos que una el tramo entre La Asunción y Padre Isla”, el Pleno del Ayuntamiento de León aprobó este lunes la moción promovida por UPL para “de modo inmediato” exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que la integración de Feve con vehículos ferroviarios se ejecute con la licitación y compra de los trenes destinados al efecto para conseguir la plena integración de Feve”. “Es vergonzante”, remató el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino.

El acuerdo insiste en que “se traslade al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que la integración de Feve con autobuses eléctricos no es la solución, sino los vehículos ferroviarios, y que los leoneses no admitimos en modo alguno la solución propuesta de los autobuses eléctricos”.

El acuerdo reclama además a la Junta que “se pronuncie también en favor de la misma integración de Feve con vehículos ferroviarios”. La moción incide en que “los leoneses de la ciudad de León, así como todos los pueblos de la montaña por los que discurre la línea de Feve, no podemos en modo alguno aceptar soluciones que vayan en contra de los intereses de todos los leoneses y en agravio comparativo con otras zonas de España”. “La integración de Feve, con los vehículos ferroviarios oportunos es la solución adecuada y razonable. Basta ya de gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista que dejan pasa el tiempo sin dar una solución definitiva y razonable como la antedicha que solamente perjudica a los leoneses”, remarca el texto.

El pronunciamiento hace referencia además al “diputado provincial y secretario provincial del PSOE, Javier Cendón”. El texto le recuerda que afirmó que “el tren llegaría al centro de la ciudad, pero que el problema era estrictamente reglamentario”, pero ahora defiende que “a la gente le da lo mismo que el vehículo lleve ruedas de caucho o de hierro”. “Nos encontramos con una paradoja difícil de entender: el Gobierno apuesta firmemente por el transporte público y el ministro de Transportes anuncia lluvias de millones para nuevas infraestructuras, como en Valladolid o Cataluña y, sin embargo, se olvidan de forma reiterada de Feve y su llegada al centro de la ciudad”, se señala.

Pese a la unanimidad, el portavoz de PP aprovechó para recordarle a UPL que “gobierna con el PSOE en la Diputación y algo más podrán hacer que presentar una moción”. “Sería más eficaz que dejaran de encamarse con el partido que defiende esta solución”, concedió el popular para atacar a los leonesistas, como también hizo la concejala de Vox, Blanca Herreros, después de citar que su grupo parlamentario también ha hecho acciones para reivindicar la solución.

Al paso salió López Sendino, quien rememoró que el PP recortó el proyecto de Feve y no solucionó la integración cuando estuvo en el Gobierno. “Si alguien eliminó la circulación tranviaria fue el PP. Si mira para otro lado la cosa da miedito”, ironizó el alcalde, José Antonio Diez, quien dejó caer que “el Ayuntamiento de León, dentro de sus capacidades, habrá de tomar más decisiones en función de la acción que haga el ministerio”. “De momento son todo palabras”, reseñó el socialista, en referencia a que la aprobación de la entrada del bus eléctrico depende del consistorio.

Diez expuso además que entrada la última reunión con los alcaldes se habló de “provisionalidad y la inmensa mayoría de ellos admitieron la solución provisional en tanto en cuanto se compren los trenes”. “No nos manifestamos y estuvimos con la mayoría”, explicó.