El tiempo en León: intervalos nubosos y nieblas persistentes este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en León intervalos nubosos o cielo poco nuboso y nieblas que localmente pueden ser persistentes en la meseta.

Las temperaturas mínimas en descenso se situarán entre los -4 y 1 grado y máximas en ligero ascenso en la montaña y sin cambios o en descenso en el resto, que oscilarán entre los 8 y los 10 grados.

También se registrarán heladas débiles y viento variable y flojo.

Las temperaturas mínimas registrarán un descenso este lunes en Castilla y León y las máximas también bajarán o permanecerán sin cambios en la meseta y en ligero ascenso en la montaña de la Comunidad, donde habrá heladas débiles, algunas moderadas.

Esta jornada se esperan intervalos nubosos o poco nubosos. Nieblas, localmente persistentes en la meseta. Viento variable, flojo.

En general, en España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes la salida del temporal presente en la Península en los últimos días, aún con precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, y la transición hacia un tiempo anticiclónico.

Mañana aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén localmente fuertes y persistentes en regiones de la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Murcia y Almería, también posibles en los de Cataluña, y tenderán en general a cesar y a abrirse cada vez más claros.

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 metros al principio en la Ibérica sur.

No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día.

Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte.

Se prevén ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto.

Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos.

Soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos.

Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.