El tiempo en León hoy: alerta por nieblas y temperaturas bajo cero en la provincia

La provincia de León atraviesa este 1 de enero una jornada de marcado rigor invernal, con un pronóstico que sitúa los termómetros en valores negativos en la práctica totalidad de la geografía leonesa. Esta situación se enmarca en un contexto de estabilidad anticiclónica en el interior peninsular que, paradójicamente, favorece el enfriamiento nocturno y la aparición de fenómenos meteorológicos adversos como las heladas generalizadas y las nieblas engelantes.

En la capital leonesa, el pronóstico para este primer día del año contempla una mínima de tres grados bajo cero y una máxima que apenas escalará hasta los tres grados positivos. Una situación muy similar se espera en Astorga, donde el mercurio podría descender hasta los cuatro grados bajo cero, manteniendo una máxima prevista de tres grados. Por su parte, Ponferrada contará con valores ligeramente más suaves, con una mínima de dos grados bajo cero y una máxima de cuatro grados. La nota más llamativa de la jornada se dará en Villablino, donde a pesar de una mínima de cuatro grados bajo cero, se prevé que la temperatura máxima alcance los diez grados, marcando el mayor contraste térmico de la provincia.

Ante estos valores previstos, se recomienda precaución a quienes tengan previsto desplazarse por la red viaria leonesa, ante la alta probabilidad de que se formen placas de hielo y la visibilidad se vea reducida por la niebla en puntos críticos de la geografía provincial.

Este panorama es un reflejo de lo que sucede en el resto de Castilla y León, donde las nieblas persistentes son la nota dominante en las cuencas del Duero. Ciudades como Zamora, Palencia o Valladolid también afrontan una jornada de frío intenso con máximas que difícilmente superarán los cinco grados debido a la falta de insolación. La comunidad se mantiene bajo la influencia de una masa de aire polar que garantiza un arranque de año seco pero extremadamente gélido en toda la meseta norte.

A nivel nacional, el tiempo presenta una dualidad muy marcada para este 1 de enero. Mientras que el interior peninsular se ve afectado por este episodio de heladas y estabilidad, el oeste y el archipiélago canario comienzan a notar los efectos de la borrasca Francis. Se espera que este frente deje lluvias intensas y rachas de viento fuertes en las islas, avanzando progresivamente hacia la península. Esta borrasca marca el inicio de un cambio de tendencia meteorológica que, en los próximos días, podría sustituir el frío seco actual por un temporal de lluvia y viento en gran parte de España.