Nochevieja que fue casi noche buena

La última noche del año, la Nochevieja, suele ser una de las más conflictivas, sin embargo, 2025 echó la trapa con una noche tranquilan en la que el 112 tan sólo recibió dos alertas por incidentes graves: dos agresiones, una de ellas en Ponferrada, y dos peleas. Una noche en la que, a nivel autonómico, la sala del centro de emergencias Castilla y León 112 atendió un total de 896 llamadas durante la Nochevieja, desde las 00.00 horas hasta las 8.00 horas, de las que 46 correspondieron a avisos relacionados con peleas y agresiones, en las que no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Los agentes de la Policía Local de León, junto con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, se encargaron de realizar controles de alcoholemia durante la madrugada para evitar accidentes, ya que la ingesta de alcohol es uno de las principales causas de siniestros al volante.

Ya en 2026, hubo un accidente a las 3.53 horas en el kilómetro 144 de la carretera de LE-20 de Villaquilambre, donde se produjo una salida de vía de un turismo, en la rotonda de los hospitales, en sentido Asturias, donde un hombre de 45 años resultó herido y quedó consciente, según informó el Servicio de Emergencias 112, que dio aviso del incidente a la Policía Local de Villaquilambre, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias sanitarias de Sacyl, que envió recursos a la zona.

La sala del 112 gestionó durante la noche 71 incidentes sanitarios en lugar público, y 83 avisos por ruidos y molestias de vecinos, vía pública, y en establecimientos públicos. De las 28 agresiones atendidas, dos fueron en la provincia de Ávila, seis en Burgos, dos en León, una en Palencia, seis en Salamanca, tres en Segovia, una en Soria, seis en Valladolid y una en Zamora. Además, se pasaron a los organismos 18 avisos por peleas. Burgos se situó en cabeza con cuatro peleas, mientras que en Ávila, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora se contabilizaron dos en cada caso, una en Salamanca y otra en Segovia, informa Ical.

En la provincia de Salamanca, además de en la capital, también se registraron peleas en Santa Marta de Tormes, donde una mujer de 26 años resultó herida en un brazo, y en Béjar, donde un joven de 27 años recibió un fuerte golpe con un vaso en la cara. De los sucesos de la capital el más llamativo fue una pelea en la calle Álvaro Gil en la que participaron una decena de mujeres, resultando herida una.

La última llamada del 2025 atendida en la Sala de Operaciones, que está centralizada, entró dos segundos antes de las 12 horas, a las 23.58, y se realizó desde la localidad vallisoletana de Mayorga, desde donde se solicitaba asistencia en un domicilio por un incidente sanitario y la primera, del 2026 se recibió pasados unos segundos de las doce horas desde Simancas, también en Valladolid.