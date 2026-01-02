La Junta refuerza el Parque Tecnológico de León con una inversión de más de 20 millones

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita el Parque Tecnológico de León.JCyL



El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el Parque Tecnológico de León para conocer el avance de las obras de urbanización de la ampliación y la construcción del nuevo edificio institucional de uso terciario, impulsadas por la Junta con una inversión de más de 20 millones de euros.

Una inversión que tiene como objetivo consolidar este enclave como referente para la implantación de empresas tecnológicas y la generación de empleo cualificado en la provincia, ha informado la Consejería en nota de prensa.

Durante la visita, el consejero ha destacado la importancia de seguir dotando a León de suelo industrial y terciario de calidad, bien comunicado y con infraestructuras modernas, que "permitan atraer nuevos proyectos empresariales y reforzar el tejido productivo vinculado a la innovación y la tecnología".

La ampliación del Parque Tecnológico de León constituye una de las principales actuaciones de suelo industrial que la Junta de Castilla y León está desarrollando en la provincia.

La intervención cuenta con una inversión prevista de 15,1 millones de euros y es promovida por la Junta, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, con la ejecución de las obras a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL).

Las obras de urbanización comenzaron en noviembre de 2025 y tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

El ámbito de actuación abarca cerca de 524.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, de los cuales más de 285.000 metros cuadrados se destinan a parcelas para uso industrial y terciario, distribuidas en 31 parcelas de distintos tamaños.

El proyecto reserva, además, amplias superficies para espacios libres públicos, equipamientos y viario, garantizando un desarrollo equilibrado y funcional.

La ampliación se concibe como una continuidad directa del parque tecnológico existente, lo que permitirá compartir infraestructuras y servicios, así como aprovechar las sinergias derivadas de la proximidad entre empresas de base tecnológica.

Entre las principales actuaciones destacan la conexión directa con la autovía LE-30, la ejecución de nuevos viales internos, la mejora de los accesos al núcleo de Oteruelo y la creación de zonas verdes y aparcamientos específicos para vehículos de mercancías.

El proyecto incluye la ejecución completa de las infraestructuras urbanas necesarias, como redes de saneamiento y pluviales, abastecimiento de agua, telecomunicaciones, gas, electricidad, alumbrado público y riego, dotando al nuevo ámbito de todas las condiciones necesarias para su rápida puesta en servicio.

Nuevo edificio institucional

El consejero ha recorrido también las obras del nuevo edificio institucional de uso terciario que se está construyendo, que cuenta con un importe de adjudicación de 5,77 millones de euros.

Las obras se iniciaron en enero de 2024 y se encuentran actualmente al 60 % de ejecución, con previsión de finalización en abril de 2026.

El edificio está destinado a oficinas y servicios para empresas con un marcado componente tecnológico e industrial y tendrá capacidad para albergar hasta 250 puestos de trabajo.

La edificación, con una superficie construida de 3.702 metros cuadrados, se distribuye en semisótano, planta baja y planta primera, y presenta una configuración volumétrica en forma de 'E', organizada en un cuerpo central de comunicación y tres volúmenes destinados a zonas técnicas y espacios de trabajo.

El diseño contempla salas de reuniones, despachos, oficinas, áreas de archivo, almacén e incorpora soluciones constructivas modernas y eficientes, tanto en materiales como en sistemas energéticos. EFE

