El coste de los peajes en León supera el gasto en combustible del trayecto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El peaje de la Asturleonesa, en la AP-66 entre León y Campomanes, se ha incrementado un 3,64% al inicio de 2026, hasta alcanzar los 16,20 euros por trayecto para vehículos ligeros, según las tarifas actualizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y publicadas por Aucalsa, concesionaria de la autopista asturleonesa. Así responde el Gobierno a la oposición a la tasa, que ha concitado en los últimos meses la unión de colectivos sociales y económico antagónicos que coinciden en la eliminación del peaje. De igual forma, la respuesta por la oposición al peaje de la León-Astorga, la AP-71, tiene un resultado similar en forma de bofetada para el usuario; otra subida equivalente que lanza el coste del trayecto en seis euros. El peaje ya es superior al gasto en combustible en el trayecto. Desde el 1 de enero, los vehículos que transiten por la principal vía de conexión entre Asturias y León afrontan un incremento de 60 céntimos en el importe que hasta ahora se venía abonando, que para vehículos ligeros era de 15,6 euros y ahora se eleva a 16,20. Para 2026 se mantienen las bonificaciones aprobadas para la AP-66, de un 60% para vehículos pesados y del 60% desde el tercer recorrido completo en el mes con telepeaje para vehículos ligeros. En este caso, una vez completado el tercer recorrido del mes, se aplica una bonificación del 15% en el primero y del 30% en el segundo. Luego, traducido a la práctica, las bonificaciones no son lo que representan en los titulares con los que se se trata de amoldar a los intereses de los usuarios. «Desde Alantre denunciamos que el comienzo del año empieza con la subida en los peajes de las autopistas que atraviesan nuestro territorio entre un 3,6% y un 4,6%. Autopistas pagadas de sobra, la que nos une a Asturias declarada ilegal, amortizadas hace años y que, aun así, siguen funcionando como un impuesto encubierto para quienes no tenemos alternativa y como beneficio caído del cielo para quien la gestiona pero jamás la usa porque ni siquiera es de aquí», elevó ayer la plataforma política de inspiración izquierdista. «No es una casualidad ni un ajuste técnico. Es la desigualdad hecha política», indican ante la nueva subida.