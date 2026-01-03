El espíritu de Trobajo se multiplica en Padre Isla

Una de las pancartas reivindicativas en la estación de Matallana en León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Decenas de personas se han dado cita este sábado en la calle Padre Isla, frente a la estación de Matallana, en la primera protesta convocada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) para reclamar que no se cubran las vías y se liciten los trenes-tram comprometidos para la integración ferroviaria en el centro de León.

La concentración, que ha incluido cortes de tráfico entre las 13.30 y las 14.00 horas, se repetirá cada sábado "sin descanso", según ha prometido el colectivo. Este es el segundo fuego de descontento social que alienta Adif en León, después de cinco años de desazón y protesta en Trobajo del Camino contra el plan de hundir a la gente por debajo del tren. Cinco años de viernes de luchas frente a la negativa de soterrar el ferrocarril. En Feve arde el descontento, con lo que la plataforma define como humillación del Gobierno a la ciudadanía leonesa.

En algunas de las pancartas de esa fórmula de lucha de calendario fijo que portaban los asistentes se podía leer: "No al entierro de 15,4 millones de euros", en referencia al coste estimado del proyecto para cubrir las vías. La plataforma considera que esta actuación supondría "renunciar a un transporte sostenible y vertebrador" para la ciudad.

Isabel López, portavoz del colectivo, ha sido contundente: "Carpetazo no, queremos que el tren llegue hasta aquí totalmente. Creemos que si tapan las vías nunca va a llegar el tren. Hay que buscar soluciones, no poner un autobús eléctrico. Nos gastamos dos millones de euros en una solución que los leoneses no queremos, y lo vamos a demostrar".

En este sentido, ha subrayado que el primer objetivo es evitar que se cubran las vías y el segundo, que el tren llegue en condiciones: "Queremos un tren del siglo XXI, no el del siglo XIX que tenemos ahora".

La plataforma prepara además una gran manifestación para el próximo día 18, con una cadena humana desde la plaza de la Inmaculada hasta el Ayuntamiento: "Incluso vamos a traer más simbología. Queremos subir al Ayuntamiento porque puede paralizar esta obra. El alcalde nos confirmó que en sus manos está no dar la licencia".

Según ha indicado la portavoz, en una reunión reciente el regidor aseguró que no ha recibido ningún proyecto y se comprometió a actuar si depende de él: "Por ese lado tenemos que agradecerle que nos dé esa esperanza, pero vamos a seguir todos los sábados cortando la calle".

La plataforma ha insistido en que la integración ferroviaria debe garantizar un transporte sostenible y reclama la unión de todos los barrios. "Ojalá todos los leoneses seamos capaces de reivindicar que no nos tapen las vías", ha precisado López.