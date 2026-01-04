El tiempo en León hoy: nieve, heladas y aviso de la DGT por el estado de las carreteras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León vivirá hoy una jornada marcada por un ambiente puramente invernal, caracterizada por la inestabilidad y el frío que se hará notar especialmente al cierre del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos se mantendrán mayoritariamente nubosos o cubiertos en todo el territorio, con la posibilidad de nevadas débiles que serán más persistentes hacia el este y menos probables en la zona oeste. Esta situación viene acompañada de un descenso moderado a notable de los termómetros, lo que provocará heladas generalizadas en toda la geografía leonesa.

En cuanto a los valores térmicos, las temperaturas máximas serán muy bajas, alcanzando apenas los 5 grados en León, Astorga y Ponferrada, mientras que en Villablino el mercurio no superará los 4 grados. La situación será especialmente rigurosa durante la noche, con mínimas que caerán hasta los -2 grados en la capital y llegarán a los -5 grados en la comarca de Laciana. En el Bierzo, Ponferrada registrará unos -4 grados, mientras que Astorga se quedará en los -3 grados. A este frío se suma el viento de componente norte y nordeste, que soplará con intensidad floja a moderada, reduciendo considerablemente la sensación térmica.

Esta meteorología adversa ya está condicionando la movilidad en las principales vías de comunicación. La nieve y la niebla dificultan el tráfico desde primeras horas, especialmente en la autopista AP-66, donde se debe circular con precaución en los tramos situados entre Valverde de la Virgen y El Moclín (Asturias), así como entre Fresno del Camino y la localidad asturiana de Traslacruz. Asimismo, la visibilidad se ve reducida por bancos de niebla en la A-6, concretamente entre Rodrigatos de la Obispalia y el Puerto del Manzanal.

En Asturias, se ha cerrado al tráfico la CO-4 entre Covadonga y Gamonéu. Además, se necesita transitar con cadenas por el puerto de Centenales, en la AS-348; el puerto de San Lorenzo, en la AS-265; el puerto de Ventana en la AS-228; por la AS-112, entre Escoyo y La Raya; por la AS-117, entre Tarna y El Puertu; por la AS-227, entre Pola de Somiedo y El Puerto.

Ante el riesgo evidente de placas de hielo y la alerta amarilla por nieve, las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por carretera o, en caso de ser estrictamente necesario, reprogramar el viaje para las horas de luz y consultar siempre la situación del tráfico antes de iniciar la marcha.