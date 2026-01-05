El Summa 112 salva la vida de un bebé crítico en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema sanitario de León volvió a demostrar su capacidad de respuesta ante situaciones límite, esta vez en una operación de alta precisión coordinada con el Summa 112 de Madrid. Durante el pasado año 2025, un bebé leonés en estado crítico —de entre apenas ocho horas de vida y cinco meses— pudo ser salvado gracias al sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (Ecmo), un dispositivo que actúa como corazón y pulmón artificial permitiendo el descanso y recuperación de los órganos del pequeño.

Esta intervención en León se enmarca dentro de las tres actuaciones de emergencia que el equipo madrileño, en colaboración con el Hospital Universitario 12 de Octubre, llevó a cabo fuera de su comunidad durante el pasado ejercicio (las otras dos tuvieron lugar en Salamanca y Oviedo). En todos los casos, según confirman fuentes sanitarias, los menores evolucionaron favorablemente tras ser estabilizados y trasladados a la red pública madrileña para su tratamiento definitivo.

Sistema Ecmo

El uso del sistema Ecmo en traslados pediátricos es una de las técnicas más complejas de la medicina de emergencias actual. Solo en el operativo más reciente realizado por este equipo en Galicia, se movilizaron hasta 13 profesionales, entre los que se encuentran pediatras, cirujanos, perfusionistas y enfermeros de emergencias.

El procedimiento requiere que el equipo médico se desplace al hospital de origen —en este caso el centro hospitalario de León— para realizar la «canulación» y conectar al bebé a la máquina antes de iniciar un traslado por carretera o aire que garantice la estabilidad del paciente en todo momento. El Summa 112 fue reconocido en julio por el Ministerio de Sanidad como Centro de Referencia para este transporte intercomunitario. Este convenio permite que los pacientes pediátricos de León tengan acceso a una tecnología de vanguardia cuando el soporte vital convencional no es suficiente, garantizando que la distancia geográfica no sea un impedimento para recibir una atención de máxima especialización.