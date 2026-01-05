Los Reyes Magos ya están aquí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los tres Reyes Magos llegarán a la estación de tren de León a las 12.00 horas y desde allí comenzarán un recorrido en tren turístico por la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento de San Marcelo, donde serán recibidos por el alcalde, José Antonio Diez, en el Salón de los Reyes a partir de las 13.00 horas, cuando los niños que lo deseen podrán entregar sus cartas personalmente. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebrará la Gran Cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá las calles de León bajo una temática centrada en el mundo animal. Un total de siete carrozas compondrán la comitiva que acompañará a Sus Majestades además de dos compañías de teatro nacional, una de ellas con un gran elemento de grandes dimensiones en forma de ave fantástica. Con motivo de la cabalgata, habrá restricciones al tráfico y desde las 7.00 horas se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la avenida Gran Vía San Marcos y en la plaza de la Inmaculada y partir de las 17.45 horas se cortará el tráfico de vehículos en la salida y en todo el itinerario de la Cabalgata y sus accesos. La Policía Local desplegará durante esa jornada un servicio especial de vigilancia, regulación y gestión del tráfico tanto para los cortes de tráfico como para facilitar la circulación en las rutas alternativas.

Mientras la capital leonesa despliega su gran desfile de fantasía, los municipios del alfoz apuestan un año más por la esencia: la cercanía de los Reyes Magos con sus vecinos. Desde las riberas del Bernesga en Sariegos hasta el corazón del Camino de Santiago en Valverde, las cabalgatas de la periferia se convierten este 5 de enero en actos de comunidad donde el chocolate caliente y la recepción personal a cada niño siguen siendo los verdaderos protagonistas.

En San Andrés del Rabanedo, el despliegue es total para no dejar un solo rincón sin cubrir. Con dos comitivas simultáneas que arrancan a las 17.00 horas de la Casa de Cultura de Pinilla, el municipio busca que la magia llegue de forma equilibrada a todos sus barrios, con una parada técnica y emotiva en la sede de Apeju para que los mayores no pierdan la ilusión.

Por su parte, Sariegos vuelve a demostrar que sus cuatro localidades (Carbajal, Pobladura, Sariegos y Azadinos) son una piña. El recorrido real hará paradas estratégicas en las iglesias locales, un formato que permite a los pequeños saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar en un ambiente mucho más íntimo que el de las grandes avenidas leonesas. La parada en Carbajal será a las 17.00 horas, en Pobladura a las 18.00 horas, Sariegos a las 19.00 horas y a las 20.00 horas llegará a Azadinos.

La expectación es máxima también en Valverde de la Virgen. Con La Virgen del Camino como centro neurálgico, el municipio destaca por el esfuerzo de sus asociaciones locales, que han trabajado durante semanas en unas carrozas que saldrán a las 18.00 horas y que destilan identidad propia. Aquí, la recepción real tras el desfile es casi un rito para las familias.

En Villaquilambre, la conexión entre Navatejera y Villaobispo volverá a llenar las calles de caramelos y sonrisas, en una jornada donde la tradición leonesa y la ilusión de los más pequeños se dan la mano para cerrar la Navidad. La salida está prevista entre las 17.30 y las 18.00 horas.