Sariegos hace de la Navidad un gran concurso

El Ayuntamiento de Sariegos entregó ayer sus premios a los diferentes concursos navideños que organiza el municipio. En el Concurso de Tapas el ganador fue el Bar San Antonio, de Carbajal de la Legua; en la decoración de fachadas ganó la vivienda del Paseo Sol Poniente, 30 y el concurso infantil se lo llevaron Enzo Nerayo Acebo, Miguel Ángel López Campelo y Alicia Puertas Rodríguez, en las diferentes categorías. «Es un orgullo comprobar que cada vez hay más personas que se involucran con el municipio», dijo el alcalde de Sariegos, Roberto Aller, en la entrega de premios.