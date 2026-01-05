Los peajes de León o el ejemplo de que Óscar Puente ejerce de alcalde de Valladolid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés exige al Gobierno de España la supresión inmediata de los peajes de la AP-66 (León-Asturias) y de la AP-71 (León-Astorga). La secretaria general de UPL y procuradora en las Cortes, Alicia Gallego, lamentó que este inicio de año haya subido un 4,73% en el caso de la AP-66 y de un 4,83% en el de la AP-71 y que repercute de forma negativa, especialmente, en los usuarios leoneses que transitan por estas vías. Y es que, precisamente, ya en este mes de diciembre el portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, reclamó al presidente de la Junta que diese el paso para exigir la supresión del peaje de la AP-66 y que defendiese los intereses de los leoneses. Si bien, su formación, el PP, favoreció una prórroga definida como ilegal por la Comisión Europea y que siguen pagando los usuarios que transitan por este vial. Tampoco es muy diferente la postura del PSOE. En este caso, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sigue «sin mover ni un dedo» para revertir esta situación y parece más preocupado «por seguir siendo el alcalde de Valladolid con proyectos y más proyectos», pero sin darse cuenta de que ostenta un cargo en el que debe velar por el interés general de todos los españoles. «León necesita un impulso especial y es por ello que este incremento en el precio de los peajes de la AP-66 y la AP-71 hacen imposible un correcto desarrollo de una tierra que demanda que se eliminen y sirvan de una vez por todas de ejes vertebradores», sentenció Gallego. La líder leonesista recordó que UPL llevó a la Fiscalía «la carga económica» que sufren los usuarios que utilizan la AP-66 y que se encuentra en obras desde hace más de un año. Ahora se encuentra en la Fiscalía del Principado de Asturias y desde la formación leonesista se seguirán apoyando todas las iniciativas que vengan a paliar un pago que «es injustificado y lesivo para los intereses de todos los leoneses». La subida con el cambio de año ha agitado la rebeldía ciudadana contra el pago de peajes, especialmente entre León y Asturias, donde cuajó durante el último otoño una de las ofensivas más relevantes desplegada para echar abajo el pago en las cabinas de La Magdalena. La unión política y civil es patente en esta pulso, agitado por la posición europea contraria a la prórroga de la concesión, además de los flecos con efectos en pleitos que han colocado la AP-66 en el foco de la Fiscalía a raíz de denuncias por el cobro mientras se mantienen obras en el trazado. Este estreno de 2026 recogió también el propósito de terminar a lo largo del año con el actual estatus de explotación de la autopista.