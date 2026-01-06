UPL reclama a la Junta un centro de salud en La Virgen del Camino

Los pacientes de pediatría de La Virgen del Camino se atienden en el centro de salud de Trobajo.RAMIRO

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León La Virgen Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) insta a la Junta a dotar a la localidad de La Virgen del Camino, en el municipio de Valverde de la Virgen, de un centro de salud propio, al considerar que el actual consultorio de Atención Primaria es «claramente insuficiente» para atender a una población que supera los 5.000 habitantes.

La petición, registrada en las Cortes autonómicas por el procurador leonesista José Ramón García Fernández, se fundamenta en que el municipio de Valverde de la Virgen, con casi 8.000 habitantes, carece de centro de salud, lo que obliga a los vecinos a desplazarse a Trobajo del Camino para recibir atención sanitaria especializada.

«Es necesario impulsar la construcción de un centro con un dimensionamiento adecuado a las necesidades sanitarias de la población», señala UPL en su iniciativa parlamentaria, que subraya la importancia de garantizar servicios como pediatría por el elevado número de menores en la zona.

El consultorio local se inauguró hace 21 años tras unas obras de 79.000 euros.