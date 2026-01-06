La nieve dificulta la vuelta de Reyes en las carreteras principales de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes 6 de enero, la nieve está complicando el viaje de vuelta a muchos conductores en la provincia de León. Según la información de la DGT y la Junta de Castilla y León, el temporal afecta sobre todo a las carreteras que comunican con Asturias y Cantabria, obligando a extremar la precaución en los desplazamientos.

Lo más importante a tener en cuenta es que tres carreteras nacionales están en nivel rojo. Esto significa que en la N-630 (puerto de Pajares), la N-621 y la N-625 es obligatorio usar cadenas o neumáticos de invierno, y los camiones y autobuses tienen prohibido pasar. Por su parte, la autopista del Huerna (AP-66), que es la vía principal entre León y Asturias, está en nivel verde; se puede circular, pero los camiones no pueden adelantar y se recomienda ir con cuidado.

Otras vías importantes como la A-6, en la zona de Pedrafita hacia Galicia, y la autopista AP-67 hacia Cantabria, también presentan dificultades por la nieve, con límites de velocidad y restricciones para vehículos pesados en algunos tramos.

Antes de salir de casa, es muy recomendable revisar el estado del tráfico y no olvidar llevar las cadenas en el maletero, ya que el tiempo en la montaña sigue siendo inestable.