Los Centristas proponen que San Andrés refuerce su defensa jurídica con la Abogacía del Estado

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Los Centristas (CCD) de San Andrés del Rabanedo instan al equipo de gobierno a que explore la posibilidad de suscribir un convenio con la Abogacía del Estado, con el objetivo de fortalecer la capacidad jurídica del Ayuntamiento ante la creciente carga de procedimientos judiciales a los que debe hacer frente desde hace décadas.

«La situación actual es insostenible, el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar miles de euros en el pago de sentencias condenatorias, muchas de ellas derivadas de errores evitables, falta de personación, incumplimiento de plazos o directamente ausencia de defensa jurídica», recuerda el portavoz, Juan Carlos Fernández.

Además, decenas de procedimientos se encuentran paralizados judicialmente, mientras otros ni siquiera se han podido impulsar por falta de asesoramiento jurídico adecuado. Esta situación «pone en serio riesgo los intereses del municipio y puede tener consecuencias económicas y patrimoniales graves para las arcas públicas», valora. CCD indica que el servicio jurídico municipal está funcionando «bajo mínimos», debido a bajas médicas, excedencias y la ausencia de reposición de personal, lo que impide ofrecer una respuesta eficaz en tiempo y forma a las demandas judiciales, informes internos o requerimientos de otras administraciones.

«La firma de un convenio con la Abogacía del Estado permitiría al Ayuntamiento reforzar su defensa jurídica, evitar más condenas y actuar con más garantías en los juzgados», señalan.