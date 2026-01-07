La nevada alcanza la capital: así ha nevado en León la última noche

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se ha despertado este miércoles cubierta por una fina capa de manto blanco después de que durante la noche hayan caído copos de nieve de forma intermitente. Aunque no se trata de una nevada intensa, sí ha sido suficiente para dejar una bonita estampa invernal, con acumulaciones de de entre 1 y 3 centímetros en muchas zonas de la capital, especialmente en barrios periféricos y zonas altas.

A primera hora de la mañana, numerosos vehículos estacionados en la calle presentaban una capa de nieve en sus techos y capós, mientras que en aceras y plazas se observaba ya una fina película de hielo que dificultaba el tránsito peatonal en algunas zonas. Las temperaturas mínimas, que han rondado los -2 °C y -4 °C en distintos puntos de la ciudad, han contribuido a que esa humedad se congelara rápidamente durante la madrugada, generando alguna placa de hielo.

El fenómeno meteorológico se enmarca en el episodio invernal que afecta a buena parte del interior peninsular desde hace varios días, impulsado por la interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire frío de origen ártico. Aunque la cota de nieve ha oscilado en torno a los 800-1.000 metros durante las últimas jornadas, en la capital leonesa (a 837 m de altitud) ha permitido que los copos cuajaran de forma puntual en las horas más frías de la noche.

León ha amanecido cubierta por una fina capa de nieve

Los servicios municipales de limpieza y vialidad han trabajado desde primeras horas para esparcir sal y mejorar la seguridad en las principales vías.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tras esta nevada nocturna se espera una jornada de cielos parcialmente nubosos con tendencia a despejarse por la tarde, aunque las temperaturas seguirán siendo muy bajas y las heladas se mantendrán durante las próximas noches. No se descartan precipitaciones débiles en forma de nieve en cotas altas de la provincia durante los próximos días.