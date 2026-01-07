El temporal de nieve afecta a decenas de carreteras con varios tramos cerrados y restricciones

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El temporal de nieve que barre la península afecta a 40 carreteras en la mañana de este miércoles, con tramos que permanecen cortados -nivel negro- en ocho de ellas, y con restricciones en las nacionales N-621, N-625 y N-630, en León y Asturias, y en la autovía A-6 en Astorga (León).

En Asturias, permanecen cerrados diferentes tramos de las carreteras AS-348, entre el 6 y el 20 (Oubachu-Valdebueyes); la CO-4, del 0 al 12,75 (Cuadonga/Covadonga-Gamonéu) y entre los kilómetros 10 y 28 de la LN-8 (Los Pontones-El Quempu).

También en nivel de servicio negro, se encuentra cerrado el tramo entre los kilómetros 8 y 10,6 de la DSA-191 en Candelario (Salamanca), y en Navarra permanecen cortados los tramos de la NA-2011 entre los kilómetros 7 y 10,8, en Pikatua y de la NA-2012 entre el 7,2 y 23,56 entre Muskilda e Irati.

Carreteras nacionales afectadas

Con nivel de servicio rojo es obligatorio circular con cadenas y está restringido el paso a autobuses y pesados en la N-621, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina (León); y en la N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre, también en León.

En la misma provincia cuenta con nivel de servicio amarillo, con límite de velocidad a 60 km/hora y restricción a vehículos pesados, la N-630, entre Arbás del Puerto y Villamanín.

La misma carretera nacional se encuentra con nivel verde (prohibido adelantar pesados) entre Villamanín-Arbás del Puerto (León).

La N-630 también está afectada en el Puerto de Pajares (Asturias), con nivel amarillo.

La A-6, la autovía más afectada

Entre las autovías y autopistas afectadas, la única con restricciones a esta hora de la mañana es la A-6 en el puerto de montaña de Astorga, que está con nivel amarillo.

Con prohibición de adelantar a vehículos pesados, pero sin restricciones a la circulación (nivel verde) están afectadas la AP-66 entre Caldas de Luna y Fresno del Camino (León); la A-6 entre La Portela de Valcarce y Noceda, y entre Noceda y La Portela de Valcarce (León y Lugo); y la A-52 entre Rionegro del Puente y A Canda (Zamora y Orense).

Con nivel de servicio rojo se encuentran un total de 21 carreteras en este momento, 10 en Asturias, 6 en Castilla y León, 4 en Andalucía y una en Cantabria.

La DGT recomienda circular con precaución e informarse del estado de las carreteras antes de emprender viaje.