El tren vuelve a patinar con el hielo del cambiador de Vilecha

Por repetido, no deja de tener consecuencias en los viajeros que eligen el tren para desplazarse entre León y Madrid.

Este miércoles comenzó con sobresaltos en el servicio ferroviario de la capital leonesa con otro tren atrapado por el hielo en el cambiador de Vilecha, que en la víspera de Reyes ya agitó toda la parrilla de horarios de entrada y salida de la estación leonesa. La primera víctima del hielo en el salto de ancho de vías fue la composición que tiene fijada a la salida de León a las 7,36 minutos, el segundo de la alta velocidad con la capital de España, después del AVE; un tren que procede de Gijón y que se quedó anclado en este cepo que ya es uno de los puntos negros de la red ferroviaria en la provincia leonesa.

Los operarios lograron que el tren reanudara la marcha, que continuó dirección Madrid con un amplio retraso sobre el horario previsto.