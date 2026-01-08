La peripecia del avión que ayer no pudo aterrizar en León por la telina de la nieve

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La telina que se formó en la pista del Aeropuerto de León ayer, después de que durante la noche del martes al miércoles nevara, impidió que el avión que tenía previsto aterrizar sobre las 10.40 horas tomase tierra. La decisión del comandante fue desviar el vuelo ante la imposibilidad de aterrizar y hacerlo en Avilés. Una decisión habitual que se toma ante condiciones adversas, como la niebla, donde las limitaciones del ILS impiden realizar cualquier operación.

Los pasajeros llegaron a la instalación aeroportuaria asturiana y tras varias opciones, finalmente la compañía aérea AirNostrum, operaria del vuelo, decidió regresar a León, con los pasajeros que se habían quedado en el Aeropuerto de Asturias, una vez que se habían limpiado las placas de hielo y nieve en la pista. Eran las 12.45 horas.

La limpieza de la zona de aterrizajes y despegues para garantizar la operatividad de las aeronaves corre a cargo del servicio de pistas y algunas fuentes apuntaron que se había intentado echar una capa de urea para que se detirrieran las placas de hielo, pero que no se obtuvo el resultado deseado para que el avión de las 10.40 horas tomara tierra.

En los soportes técnicos del sector ironizaron con este nuevo desvío, con comentarios sobre «el vuelo más corto de la historia», en relación a la escasa distancia que hay entre León y Avilés, y las limitaciones técnicas de las instalaciones aeroportuarias leonesas. Poco después, no era la una de la tarde, cuando el avión sí aterrizó en el aeropuerto leonés.

La opción para los pasajeros del vuelo desviado, es, generalmente, realizar la conexión entre los aeropuertos de Asturias y León en bus. Existe otro condicionante, el hecho de que cada vuelo que toma tierra en León vuelve a partir a su destino. Finalmente, ayer, el vuelo a Barcelona, tras la operación entre Asturias y León, sí pudo regresar desde La Virgen del Camino a la Ciudad Condal.

Esta situación se suma a las limitaciones del Instrumental Landing System, el ILS, el sistema que ayuda a los pilotos en las operaciones en situaciones de meteorología compleja a realizar la operación de tal forma que recibe las indicaciones exactas para poder aterrizar pese a tener escasas condiciones de visibilidad. Todo parece indicar, según las mismas fuentes, que esta vez el ILS sí estaba operativo, después de que fuese calibrado el pasado mes de octubre.

Sin embargo, las condiciones de niebla a primera hora de la mañana suponían un añadido para el vuelo procedente de Barcelona. Con las escasas opciones que ofrece el ILS de León, de categoría I (el más bajo que existe en el mercado), la decisión final de tomar tierra o no depende del propio comandante de la aeronave. Esas limitaciones del sistema de apoyo al aterrizaje provoca que muchos vuelos que inicialmente tienen como destino León tengan que ser desviados a Asturias, sobre en condiciones de niebla.

El año pasado, según el informe de Air Help, en el Aeropuerto de León 6.800 viajeros sufrieron algún tipo de problema durante el trayecto, ya fueran retrasos, cancelaciones o desvíos.