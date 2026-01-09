Normalidad en el servicio de comidas del Hospital de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El servicio de comidas del Hospital Universitario de León se está desarrollando con normalidad a pesar del incidente sufrido en la mañana de ayer, que ha inutilizado temporalmente una parte de la cocina general, sobre todo en el área de preparación.

La solución adoptada ha sido la utilización de la cocina de la cafetería de personal, ubicada en las inmediaciones de la cocina siniestrada, junto con la adecuación y reubicación de distintas máquinas, hornos, marmitas, etc.

La cocina de la cafetería de personal está gestionada habitualmente por una empresa concesionaria, Serunión, si bien los menús para los pacientes están siendo elaborados por la plantilla de cocineros del CAULE, con la materia prima habitual del hospital y, como siempre, siguiendo las pautas de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética.

En lo referente a los desayunos y meriendas no hay ningún cambio ya que tanto su elaboración como emplatado se efectúan en la sala de emplatados, área que no ha sido dañada.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de León supervisa que el personal de cocina trabaje en absolutas condiciones de seguridad.

Mientras tanto, se está retirando el material y las máquinas afectadas de la cocina general, al tiempo que se están realizando las reparaciones necesarias para que las instalaciones comiencen a funcionar a la mayor brevedad.

Paralelamente, se reformará y modernizará toda el área afectada de la cocina.