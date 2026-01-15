Diario de León


Villaquilambre inicia con 286.000 € el programa mixto de formación y empleo

Zardinos arranca el 3 de marzo y se centra en jardinería y albañilería

Los alumnos realizarán tareas de mantenimiento de parques, entre otras.

Villaquilambre

Los colegios de Villaquilambre, parques, Zonas de Esparcimiento Canino, el carril bici y el Centro Joven de Navatejera se beneficiarán de la labor de mantenimiento de los nuevos alumnos del programa mixto Zardinos, que se desarrolla desde hace trece años en el municipio y arranca de nuevo el 3 de marzo gracias a 286.000 euros.

En esta nueva edición se impartirán dos especialidades complementarias: albañilería y jardinería con 10 participantes cada una que recibirán formación para lograr el certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

También tendrán un módulo formativo sobre pintura industrial en construcción y el curso básico de Prevención de Riesgos Laborales, y los carnés de Carretillero y Manejo de Plataformas Elevadoras; estos últimos sufragados por el Ayuntamiento para incrementar la empleabilidad de los alumnos. Este proyecto está pilotado por la concejalía de Promoción Industrial y Empleo del Ayuntamiento de Villaquilambre.

