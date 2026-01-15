El Gobierno de España “no descarta” el envío de tropas a Groenlandia

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha refrendado las palabras de la ministra del ramo, Margarita Robles, sobre la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia como ya han hecho otros países europeos como Francia o Alemania ante las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Será una decisión del Gobierno, es algo que no se descarta. La presencia española en el Ártico se evaluará para una posible misión operativa,”, ha dicho Valcarce ante el complejo escenario geopolítico en la zona.