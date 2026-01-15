Diario de León

El Gobierno de España “no descarta” el envío de tropas a Groenlandia

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, señala que se “evaluará” la situación y la misión operativa

Amparo Valcarce en la fábrica de drones de Indra en León.

Amparo Valcarce en la fábrica de drones de Indra en León.RAMIRO

León

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha refrendado las palabras de la ministra del ramo, Margarita Robles, sobre la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia como ya han hecho otros países europeos como Francia o Alemania ante las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Será una decisión del Gobierno, es algo que no se descarta. La presencia española en el Ártico se evaluará para una posible misión operativa,”, ha dicho Valcarce ante el complejo escenario geopolítico en la zona.

